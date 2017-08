Ilie Dragne, personaj-cheie in firmele controlate de familia lui Liviu Dragnea, e anchetat de procurori - surse

Ilie Dragne, administratorul firmei de porci Ferma Salcia SA (controlata de fiul lui Liviu Dragnea) este audiat astazi de procurorii in dosarul de evaziune in care au avut loc perchezitii la ferma de porci, potrivit unor surse judiciare. Ilie Liviu Dragne (nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea, fara legaturi de rudenie cu Liviu Dragnea) este un personaj-cheie in ingrengatura de firme detinute de familia si prietenii lui Liviu Dragnea, presedintele PSD.Ilie Dragne apare ca actionar sau administrator in mai multe firme detinute fie de Tel Drum, fie de Valentin Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea).Ce legaturi are Ilie Dragne cu ferma de porci detinuta de Valentin Dragnea? In 2014, Ilie Dragne a cumparat de la Petre Pitis (presedintele Consiliului de Administratie al TelDrum), prin intermediul firmei Ludikon System SRL. In aprilie 2014, la trei luni dupa ce Ilie Liviu Dragne cumpara cu 800.000 de lei Romcip SA (actuala Ferma Salcia SA), in Ludikon Systems intra un nou actionar. Este vorba de o persoana din Teleorman, nascuta in 1989: Valentin Stefan Dragnea. Pana atunci, din 2013, actionarul unic al Ludikon Systems a fost Ilie Liviu Dragne. Fiul presedintelui PSD obtine initial 10% din actuni printr-un aport de capital de 50 de lei. Peste numai doua saptamani, Valentin Stefan Dragnea ajunge din minoritar cu 10% actionar cu 90% in Ludikon (firma care devenise actionarul majoritar al fermei de porci), dupa ce primeste de la Ilie Liviu Dragne inca 80% din actiunile Ludikon platind pentru ele valoarea nominala: 450 de lei. In datele de la Registrul Comertului nu figureaza nici un alt contract de vanzare - cumparare pentru alta suma.Ilie Liviu Dragne (nascut in 1968 in comuna natala a lui Liviu Dragnea) isi are resedinta intr-un bloc saracacios din Capitala, Sectorul 3. HotNews.ro relata intr-un articol din martie acest an ca vecinii nu-l mai vazusera trecand pe acasa de jumatate de an. Pe usa locuintei scrie inca familia Dragne, iar aici era si sediul Ludikon System (detine Ferma Salcia SA). Vecinii ne-au spus ca nu l-au auzit pe nea Ilie sa se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cand le-am spus ca vecinul lor detine mai multe firme, si-au facut cruce si au spus ca nu-si imaginau ca ar fi mare om de afaceri."Acum noi nu stim ce facea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se imbraca simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuinte mici, inghesuite. Nu cred ca are cineva ferma de porci cu cifre de afaceri de milioane asa cum spuneti dumneavoastra", a fost reactia vecinilor.Ilie Liviu Dragne mai detine acum actiuni la firmele: La Zooveg 2010 SRL, Interfrigo Logistics SRL, S&P Investment Management SRL si Solartech RVC SRL.