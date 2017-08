Surse: Procurorii au facut perchezitii la ferma de porci din Teleorman controlata de fiul lui Liviu Dragnea

Joi, Parchetul General a anuntat oficial ca efectueaza 80 de perchezitii in Teleorman, Calarasi, Dambovita si alte cinci judete intr-un dosar de evaziune de 40 mil. lei. Sunt implicate firme de constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcilor. Procurorii sustin ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.Ferman Salcia SA (fosta Romcip SA) a ajuns in controlul lui Valentin Stefan Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea) in 2014, cand acesta a cumparat 90 % din firma. HotNews.ro a scris in exclusivitate despre afacerea cu porci a fiului lui Dragnea. Valentin Dragnea a cumparat afacerea cu 500 de lei de la celebra firma TelDrum.O alta firma perchezitionata astazi de procurori ar fi Tele Media Pres SRL, firma abonata la contracte din bani publici. Saptamana trecuta, Primaria municipiului Alexandria a platit un prim contract de publicitate in valoare de 77.355 de lei pentru servicii de publicitate si informare a cetatenilor, unor ziare locale, pentru editarea unui "buletin informativ" si pentru "servicii de informare pe panou electronic stradal". Bugetul pentru servicii de publicitate al Primariei Alexandria este de 815.000 de lei. Potrivit e-licitatie.ro, firma Tele Media Pres SRL este castigatoarea a trei din cele sase loturi scoase la licitatie.