Relu Fenechiu a parasit Penitenciarul Vaslui / Fostul ministru sustine ca judecatoarea Sofica Dumitrascu i-a cerut iertare si i-a spus ca Livia Stanciu Stanciu a vrut o decizie unanima

La iesirea din Penitenciar, fostul ministru al Transporturilor a lasat sa se inteleaga ca a fost condamnat pe nedrept si si-a cerut scuze fata de celelalte persoane care au fost condamnate in acelasi dosar.'E o perioada pe care nu o doresc nimanui, chiar daca este un sport national in lumea politica din Romania. Vreau sa imi cer scuze de la cinci oameni nevinovati care au intrat cu mine in acest necaz, si care au intrat exclusiv datorita faptului ca trebuia eu sa fiu condamnat. Nu vreau sa intru in amanunte, pentru ca avem tot timpul in fata. Imi exprim regretul fata de una dintre persoanele care m-au condamnat pe mine', a declarat Relu Fenechiu, la iesirea din detentie.El a facut referire si la judecatorul Sofica Dumitrascu, afirmand ca in timpul detentiei a fost vizitat de aceasta la penitenciar pentru a-si cere scuze ca l-a condamnat.'A fost una din persoanele care m-au condamnat pe mine, ma refer la doamna judecator Sofica Dumitrascu, care mi-a facut o surpriza incredibila, venind la mine in detentie la Jilava si cerandu-mi iertare. E verificabil acest lucru, documentele sunt publice cu siguranta (...) mi-a spus exact asa: 'Relu, te rog, iarta-ma, nu am avut ce face, doamna Stanciu ne-a spus ca trebuie sa fie o decizie luata in unanimitate'. Mi-a spus tot atunci ca a rugat-o pe doamna Stanciu sa-i lase in pace macar pe oamenii nevinovati care sunt condamnati alaturi de mine si care chiar nu au nicio vina si a spus ca nu se poate, ca asa trebuie sa se intample', a spus Fenechiu.El a afirmat ca Sofica Dumitrascu i-a promis ca va declara aceste lucruri. 'Daca traia, sunt convins, de fapt mi-a promis ca, cu toate riscurile pe care le are, si le va asuma si va declara aceste lucruri. Dumnezeu a luat-o dintre noi, dar sunt convins ca adevarul va iesi la iveala la un moment dat', a declarat Fenechiu.Intrebat fiind cum a fost perioada celor trei ani si jumatate petrecuti dupa gratii, fostul ministru al Transporturilor a raspuns ca a fost ''incredibil de greu pentru familie', facand astfel referire la decesul tatalui sau la scurt timp de la incarcerare.El a dat, totodata, asigurari ca nu mai este interesat de viata politica si nu va mai face afaceri cu statul.'Nu ma mai intorc in politica, nu vreau sa mai aud de afaceri cu statul roman. Vreau sa am grija de familia mea. Voi face afaceri atat timp cat statul imi va da voie sa fac acest lucru. Un om face afaceri daca e lasat sa si castige ceva. Daca statul roman considera ca tot ceea ce castig trebuie sa ii dau lui, atunci va trebui sa gasesc o solutie, pentru ca trebuie sa-mi intretin si familia (...) Vedeti telefonul asta? Sa presupunem ca eu vi-l vand, cum am vandut transformatoarele si dumneavoastra spuneti ca e scump si prost si vechi. Logic, imi cereti banii inapoi, da? Dar daca imi cereti banii, trebuie sa imi dati telefonul inapoi sau nu?', a spus Fenechiu.El a afirmat ca transformatoarele nu mai pot fi date inapoi, pentru ca au fost vandute. 'Totul a fost un mare bluf si e o decizie a unei instante in acest sens. Marea problema e ca in justitia din Romania nu mai exista o cale de atac, dar o vom gasi', a adaugat Fenechiu.Fost ministru al Transporturilor, liberalul iesean Relu Fenechiu s-a aflat in detentie la Penitenciarul Vaslui pentru a-si ispasi o condamnare de 5 ani si 6 luni de inchisoare. Din pedeapsa Fenechiu a executat trei ani, sase luni si opt zile, respectiv 1.195 zile inchisoare, 203 zile fiind considerate ca executate ca urmare a muncii prestate, 83 de zile dintre acestea fiind activitati lucrative la clubul unitatii si 120 de zile ca urmare a elaborarii de lucrari si articole stiintifice.Fostul ministru al Transporturilor a fost condamnat definitiv in dosarul ''Transformatorul'' in luna ianuarie a anului 2014, dupa ce a fost trimis in judecata de procurorii DNA in iunie 2012, fiind acuzat ca in perioada 2002 - 2005, prin firmele sale, a vandut transformatoare si intrerupatoare uzate si vechi la preturi de produse noi catre Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice Electrice Moldova, cu complicitatea fostei conduceri a institutiei. Prejudiciul de 5,5 milioane de lei nu a fost recuperat pana acum.A doua condamnare, cea in dosarul ''Siveco'', s-a facut dupa ce fostul ministru si-a recunoscut vinovatia intr-un dosar in care era acuzat de DNA Ploiesti de trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani.In solicitarea de eliberare conditionata, Fenechiu a argumentat ca a ispasit deja doua treimi din pedeapsa, a scris doua lucrari stiintifice pe timpul detentiei si a avut o serie de inventii care au fost brevetate. ¬