Inginer de la Hidroelectrica, trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta

Potrivit procurorilor, la inceputul anului 2010, Neculai Catana, a lasat sa se inteleaga ca are influenta pe langa angajati din cadrul SC Hidoelectrica - Sucursala Bistrita si a pretins de la administratorul unei firme ca, in schimbul atribuirii unor contracte de mentenanta la obiective hidroenergetice, sa fie subcontractate o parte din lucrari catre o societate pe care Catana o controla in mod direct.Astfel, in perioada 2010 - 2012, firma respectiva a incheiat sase contracte cu SC Hidroserv Bistrita si SC Hidroserv Slatina, in baza carora a incasat suma totala de 2.368.784 de lei."Cele sase contracte incheiate au avut ca obiect reabilitari interioare, exterioare si platforme, refacere protectie maluri, defrisari vegetatie", se arata intr-un comunicat al DNA.La randul sau, societatea respectiva a virat, in baza unor contracte, catre firma lui Catana suma de 2.186.860 de lei, beneficiul net al acestuia din urma fiind in cuantum de 987.498 de lei.In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce apartin inginerului de la Hidroelectrica.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamt, cu propunere de a se mentine masurile preventiva si asiguratorie dispuse in cauza.