Nicusor Constantinescu, pus sub acuzare de DNA intr-un nou dosar de abuz in serviciu

In acelasi dosar sunt urmariti penal Gheorghe Cristian Darie, la data faptelor vicepresedinte al CJ Constanta, pentru complicitate la abuz in serviciu; Mariana Belu, secretar al judetului Constanta, acuzata de complicitate la abuz in serviciu; Adrian Gheorghe Gambuteanu, la data faptelor director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala.De asemenea, RAJDP Constanta este urmarita penal pentru evaziune fiscala.Conform DNA, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, in anul 2013 Nicusor Constantinescu si-a indeplinit atributiile de serviciu cu incalcarea Legea nr.15/1990, in legatura cu adoptarea si punerea in aplicare a Hotararii Consiliului Judetean nr.313/2013. Hotararea respectiva a stat la baza acordarii unor subventii catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri (RAJDP) Constanta, sub pretextul acoperirii deficitelor regiei, desi aceasta inregistrase profit. In acest fel a fost a fost provocata o paguba de 21.977.096 lei la bugetul judetului Constanta si s-au obtinut foloase necuvenite pentru RAJDP Constanta.Nicusor Constantinescu a fost ajutat de suspectii Gheorghe Cristian Darie, care a initiat proiectul, si Mariana Belu, care a avizat pentru legalitate hotararea de consiliu, desi aceasta contravenea prevederilor Legii nr.15/1990.Subventiile acordate RAJDP de catre Consiliul Judetean Constanta au reprezentat in realitate plati pentru lucrari pe care regia le facuse in beneficiul autoritatii locale, dar pentru care nu emisese facturi.Anchetatorii sustin ca, prin inregistrarea acestora drept venituri din subventii si nu ca venituri din activitatea comerciala, concomitent cu omisiunea RAJDP Constanta de a emite facturi pentru contravaloarea lucrarilor, de a calcula, evidentia, colecta si vira catre buget taxa pe valoare adaugata, Adrian Gambuteanu si RAJDP Constanta au produs un prejudiciu bugetului de stat in suma de 5.446.652 lei, reprezentand contravaloarea TVA aferenta lucrarilor nefacturate Consiliului Judetean Constanta.Nicusor Constantinescu se afla in prezent la Penitenciarul Rahova, unde executa o condamnare de 5 ani inchisoare primita in dosarul Centrului Militar Constanta. El are pe rolul instantelor alte dosare, primind doua condamnari de 6 ani, respectiv 15 ani, care nu sunt insa definitive.