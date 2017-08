Omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare in dosarul 'Ferma Baneasa'

In acest dosar au mai fost condamnati Cornel Serban (fostul sef DGIPI) - 2 ani si 6 luni cu executare, Ioan Nicolae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti) - 6 ani de inchisoare cu executare, Petru Pitcovici (fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI) - 2 ani cu suspendare, Stefan Diaconescu - 5 ani cu executare si Andrei Mihai Bejenaru - 6 ani cu executare.La ultimul termen al procesului, din 5 iulie, procurorul DNA prezent in sala de judecata ceruse judecatorilor majorarea condamnarilor date de instanta de fond pentru inculpatii din acest dosar, in sensul aplicarii unor pedepse orientate catre maximul prevazut de lege.Potrivit procurorilor DNA, in perioada 2000 - 2004, rectorul Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Popoviciu, in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale, a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de omul de afaceri.Initial, Popoviciu, in intelegere cu rectorul, a creat posibilitatea incheierii unui contract de asociere in participatiune in conditii nelegale, introducand in acest mecanism societatea SC Log Trans, devenita ulterior Baneasa Investments.Potrivit contractului, trebuiau dezvoltate activitati de pomicultura, viticultura, cresterea animalelor pe terenurile fermei Baneasa.Potrivit procurorilor, pentru a pune in aplicare intelegerea ascunsa cu omul de afaceri, rectorul i-a indus in eroare pe membrii Senatului USAMV Bucuresti, prezentandu-le date neadevarate si impunand chiar modificarea Cartei Universitatii. De asemenea, a sustinut ca se vor mari salariile cadrelor didactice, ca universitatea va castiga fonduri banesti cu ajutorul carora se va dota unitatea de invatamant, pentru asigurarea unor conditii decente de studiu, ca vor fi construite garsoniere pentru a fi inchiriate de preparatori, asistenti, doctoranzi etc.La solicitarea rectorului Alecu, Popoviciu i-a promis ca il va sprijini sa obtina titlul de proprietate pe terenul aferent fermei Baneasa, iar astfel, in conditii nelegale, in cursul anului 2001, la propunerea subcomisiei de aplicare a Legii 1/2000 (a fondului funciar), comisia municipiului Bucuresti a eliberat titlul de proprietate pentru USAMV Bucuresti.Dupa eliberarea titlului de proprietate, Ioan Alecu, in intelegere cu Popoviciu, a aportat dreptul de proprietate asupra suprafetei de 174 ha la capitalul social al SC Baneasa si dreptul de proprietate asupra cladirilor edificate pe acest teren, desi Hotararea Senatului USAMV interzicea acest lucru.In acest context, terenul a fost subevaluat, iar ulterior, in 2004, a fost aportata si diferenta pana la 224 hectare la capitalul social al firmei, in conditii de subevaluare.