Mihai Chirica a admis ca are calitatea de inculpat in dosarul privind achizitionarea de masini Skoda, instrumentat de DNA

"In momentul de fata, fata de ceea ce v-am spus, raman in continuare atasat ideii ca adevarul trebuie aflat si dreptatea trebuie facuta prin mijloacele prevazute de justitie. E clar ca nu voi obstructiona nicio situatie legala referitoare la acest lucru. Da, este adevarat. (...) Nu pot evita iesirea in spatiul public motivat de o chestiune care vizeaza justitia. Este adevarat ca mi s-a adus si acest statut. Asa este si normal. Sunt zece angajati ai Primariei despre care eu stiu ca nimeni nu a dus nicio masina acasa, nu a utilizat nimeni vreun vehicul in scop personal, toti si-au justificat, sa spunem, prezenta in actul de functionar public, asa cum scrie in raport, sa isi faca treaba. Ceea ce s-a intamplat si cu mine in calitate de viceprimar", a declarat Mihai Chirica.El a adaugat ca, desi era viceprimar, nu era ordonator principal de credite: "Nu am decis sub nicio forma in mod direct, personal, pentru cineva anume. Niciuna dintre iubitele mele nu si-a cumparat Skoda. Ca urmare, nu am nicio emotie din acest punct de vedere, dar trebuie sa se faca lumina, pentru ca acolo sunt colegi care lucrau alaturi de mine, functionari din Primarie, contabili, directori economici, directori tehnici si altii. Nici lor nu le e comod sa discute pe un asemenea subiect. Nici eu nu o voi face. Trebuie sa isi gaseasca fiecare rolul si adevarul in fiecare situatie care atrage atentia asupra unui organ de ancheta penala. In situatia de fata vorbim de 'marele' dosar Skoda, autovehicule care de altfel nici nu mai sunt la noi, ci sunt predate operatorului de leasing."Intrebat daca procurorii anticoruptie i-au pus sechestru pe bunuri, edilul a evitat un raspuns clar: "E un subiect care starneste curiozitatea din ce in ce mai mult. Este lege. Nu se poate aplica Legea 78 fara punerea de sechestre. O parte dintre ele au fost si ridicate intre timp, tot la propunerea judecatorilor. Prin urmare, s-au si pus, s-au si scos, se continua."Declaratiile se refera la un dosar instrumentat de DNA privind achizitia in mai 2013, in sistem leasing, a patru autoturisme pentru dotarea Politiei Locale, masini care ar fi fost folosite de cei aflati la conducerea Primariei Iasi. Chirica este cel care, in calitate de viceprimar, ar fi semnat, in baza unei delegatii primite de la primarul de la acea vreme, Gheorghe Nichita, caietul de sarcini aferent acestei achizitii.Documentele ar mai fi fost semnate si de directorul de investitii din cadrul Primariei Iasi, Dumitru Tomorug, dar si de fostul sef al Serviciului Administrativ, Eugen Chisca. Dupa finalizarea procedurii de achizitie, a carei valoare a fost de 419.000 de lei, la Iasi au ajuns patru masini, la volanul uneia dintre ele fiind vazuta Adina Samson, fosta iubita a lui Gheorghe Nichita, fost primar al Iasului.