Un consilier juridic din Ministerul Transporturilor, trimis in judecata pentru luare de mita si fals intelectual

"Ca urmare a finalizarii urmaririi penale (...), procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului C.L., consilier juridic in cadrul Ministerului Transporturilor - Directia Medicala, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, luare de mita in forma continuata (6 acte materiale) si fals intelectual in forma continuata (5 acte materiale)", arata Directia Generala Anticoruptie.Dosarul penal a fost deschis in urma unui denunt formulat la Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures de catre o persoana care a sesizat faptul ca, pe 27 februarie 2017, consilierul respectiv i-a pretins suma de 650 de euro. El a primit suma de 3.000 de lei si alte bunuri, pentru a nu constata eventuale nereguli cu ocazia verificarii conditiilor realizarii de activitati de testare psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, astfel incat cabinetul psihologic al denuntatoarei sa obtina avizarea certificatului de agreare pe anul 2017."In fapt, in perioada 15.03.2016 - 14.03.2017, inculpatul C.L., fiind membru in mai multe comisii de control desemnate de catre conducerea ministerului sus-mentionat sa efectueze verificarile necesare fie acordarii certificatului de agreare, fie avizarii anuale a respectivului document si a respectarii reglementarilor legale privind efectuarea examinarilor medicale si psihologice in conditiile unui ordin comun al Ministerului Transporturilor si Ministerului Sanatatii, la 7 cabinete/ unitati psihologice din mai multe judete, a pretins in mod ilegal de la reprezentantii acestora sume de bani in cuantum total de 3.300 de euro, primind efectiv 7.250 lei, 650 euro si alte bunuri pentru a nu constata eventuale nereguli", arata Directia Generala Anticoruptie.Consilierul mai este acuzat ca, in calitate de membru al acelorasi comisii, cu ocazia verificarilor efectuate la cinci unitati din judetele Maramures si Satu Mare, a falsificat procesele verbale, atestand imprejurari necorespunzatoare adevarului. Ulterior, el l-a instigat sa semneze inscrisurile respective si pe celalalt membru al comisiei, care a dat curs solicitarii, in conditiile in care nu s-a deplasat efectiv la sediile unitatilor controlate si nu a efectuat verificarile necesare.