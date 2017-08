Gheorghe Anghel, fost primar al Caracalului, trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, pentru 1.011 fapte de abuz in serviciu

Gheorghe Anghel a fost condamnat in urma cu o zi de Tribunalul Olt la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un alt dosar, care vizeaza prejudicierea bugetului local cu circa 5 milioane de lei.Saptamana trecuta, Gheorghe Anghel a mai fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare intr-un dosar privind finantarea ilegala a echipei locale de fotbal.In perioada 2009 - 2012, la nivelul Primariei Municipiului Caracal, si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat care a avut drept scop obtinerea, de catre membrii sai si persoane apropiate acestora, de sume de bani necuvenite, in principal direct din incasarile institutiei publice, in conditii nelegale, prin folosirea de documente care nu atestau operatiuni comerciale reale. Prejudiciul cauzat bugetului Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Caracal este de 5.009.500 lei.Din grupul infractional organizat au facut parte inculpatul Anghel Gheorghe, primarul municipiului Caracal si inculpata Tudor Maria, directorul economic al institutiei, care au detinut si calitatea de initiatori si coordonatori ai grupului, precum si functionari publici aflati in subordinea acestora si reprezentanti ai unor societati comerciale, care au actionat coordonat pentru obtinerea de foloase ilicite.In concret, in perioada mentionata anterior, inculpatii Anghel Gheorghe si Tudor Maria au dispus eliberarea de sume de bani direct din casierie si au semnat ordine de plata in favoarea mai multor societati comerciale, fara ca aceste plati sa fie in vreun fel justificate de angajamente legale din care sa rezulte obligatii de plata in sarcina Primariei mun. Caracal, fara sa existe dovada efectiva a receptionarii bunurilor platite si folosirea acestora in interesul institutiei, fara sa rezulte necesitatea obiectiva a efectuarii unor astfel de achizitii si fara ca aceste operatiuni financiare sa fie supuse controlului financiar preventiv.La grupul infractional organizat au aderat reprezentanti de fapt/de drept ai societatilor comerciale in numele carora s-au emis pretinsele "documente justificative" si alti functionari publici din cadrul Primariei mun. Caracal care au pus la dispozitia angajatilor din cadrul Directiei Economice si casieriei centrale numeroase facturi fiscale si chitante cu continut nereal, documente de evidenta primara in care au fost consemnate de regula prestari de servicii fictive in beneficiul institutiei publice.Practic, inculpatul Anghel Gheorghe, in calitate de initiator si lider al grupului infractional organizat, a actionat in mod concertat alaturi de ceilalti inculpati pentru obtinerea de foloase patrimoniale/nepatrimoniale (sume de bani si capital electoral) atat pentru sine cat si pentru altii (ceilalti membrii ai gruparii sau persoane apropiate acestuia), folosind in mod discretionar bugetul local al Primariei mun. Caracal ce provenea in special din veniturile incasate din impozite si taxe locale, manipulate prin casieria centrala.De exemplu, a rezultat ca inculpatul Anghel Gheorghe a folosit discretionar bugetul local, in sensul ca a organizat diverse "mese de protocol", fara respectarea prevederilor legale si ale hotararilor Consiliului Local al mun. Caracal si a achizitionat produse care nu erau necesare institutiei publice sau servicii de presa destinate promovarii unei imagini favorabile, incalcand flagrant obligatiile stabilite de lege in sarcina sa ca ordonator principal de credite.In acest sens, a dat dispozitii atat direct, dar mai ales indirect, prin intermediul directorului economic, sa fie platite sume de bani in special din numerarul casieriei dar si prin ordine de plata (semnate de el si inculpata Tudor Maria), din conturile de trezorerie ale institutiei publice, fara respectarea prevederilor legale si in baza unor inscrisuri care, in cea mai mare parte, nu atestau prestatii reale facute in beneficiul primariei sau a municipiului Caracal.Pentru ca mecanismul infractional elaborat alaturi de inculpata Tudor Maria sa poata fi efectiv aplicat si sa nu fie sesizate organele fiscale sau penale competente, inculpatul Anghel Gheorghe a suprimat mecanismele de control (controlul intern managerial, controlul financiar preventiv si auditul intern) prevazute de lege, care aveau ca obiect tocmai verificarea regularitatii si legalitatii acestor plati si, implicit, folosirea eficienta a fondurilor publice care constituiau bugetul Primariei mun. Caracal.In acelasi scop, cei doi au hotarat de comun acord eliminarea etapelor obligatorii prevazute de lege cu privire la utilizarea fondurilor publice si, implicit, suprimarea inscrisurilor care ar fi trebuit sa fie semnate de acestia - dispozitia de plata catre casierie si ordonantarea de plata, tocmai pentru a suprima dovezile scrise care probau activitatea infractionala derulata in perioada 2009 - 2012.In cauza, Consiliul Local al mun. Caracal s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 5.009.500 lei.In cauza, procurorii au dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile si imobile, ce apartin inculpatilor.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Olt cu propunerea de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Tudor Maria, director executiv al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Caracal, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (1.011 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (4 acte materiale).Benghe Mariana, auditor in cadrul Compartimentului de Audit Public Intern din Primaria municipiului Caracal, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (12 acte materiale), instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (22 acte materiale) si uz de fals in forma continuata (22 acte materiale).Neculaita Elena si Olaru Natalia, consiliere la Compartimentul Buget - Contabilitate, Finante Publice din cadrul Directiei Economice a Primariei mun. Caracal, COSOVEANU MARIANA si GUTA MARIA, casiere la casieria centrala din cadrul Directiei Economice a Primariei mun. Caracal, la data faptelor, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.Buleteanu Gabriel, functionar public, avand functia de sef al Serviciului Juridic - Contencios din cadrul Primariei Mun. Caracal, la data faptei, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit;Dumitrescu (fosta Duica) Mihaela Claudia, functionar public in cadrul Primariei mun. Caracal, Grigorie Sandu, reprezentant al S.C. GRION IGNIFUG S.R.L., Pavel George, reprezentant al P.F. Pavel George, Cercel Georgeta, reprezentant al S.C. STEFANOTIS S.R.L., Popa Florea Florica, reprezentant al S.C. ACRONIC SERV S.R.L., Vaduva Vasile, reprezentant al S.C. ALVAAD PROD SERV S.R.L., la data faptelor si Stroe Daniela, pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.Ionescu Alexandru, reprezentant al S.C. MARIO S.R.L. la data faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;Stroe Florinel, reprezentant al S.C. SF S.R.L. la data faptelor și S.C. SF S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată;Popa Paul, reprezentant al S.C. MULTIACTIV SISTEM S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.S.C. GRION IGNIFUG S.R.L., S.C. STEFANOTIS S.R.L., S.C. MARIO S.R.L., S.C. ACRONIC SERV S.R.L., S.C. ALVAAD PROD SERV S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.