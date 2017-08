Fostul primar al Caracalului, Gheorghe Anghel, a mai primit o condamnare la inchisoare de trei ani si jumatate

Saptamana trecuta, Gheorghe Anghel a mai fost condamnat la o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul privind finantarea ilegala a echipei locale de fotbal.In acest dosar instrumentat de DIICOT, in care au fost inculpate si alte 13 persoane, au mai fost condamnate la pedepse cu executare: Maria Tudor (trei ani si sase luni inchisoare) - fost director economic in cadrul Primariei Caracal, Natalia Olaru (trei ani si sase luni de inchisoare) - fosta angajata la Primaria Caracal in compartimentul de contabilitate, Mariana Cosoveanu (trei ani si sase luni inchisoare) - fosta casiera, Elena Neculaita (trei ani si sase luni inchisoare) - fosta angajata la contabilitate.Au fost condamnati la inchisoare cu suspendare trei dintre inculpatii din aceasta cauza, respectiv: Sandu Grigorie (un an si doua luni inchisoare), George Pavel (doi ani si sase luni) si Claudia Mihaela Duica (trei ani si sase luni inchisoare).Sase dintre inculpati au fost achitati pentru unele dintre acuzatii, iar pentru altele a intervenit prescriptia. In aceasta situatie se afla: Stroie Loredana Liana, Cercel Georgeta, Duica Petre, Stroe Florinel, Stroe Daniela, Coman Cristinel.Magistratii Tribunalului Olt au dispus mentinerea sechestrului asigurator asupra bunurilor apartinand inculpatilor, care trebuie sa achite individual sau in solidar diferite sume ce totalizeaza peste 2,2 milioane lei catre Primaria municipiului Caracal, despagubiri civile.Potrivit anchetatorilor, in perioada 2005 - 2012, inculpatii din acest dosar ar fi prejudiciat bugetul Primariei Caracal cu aproximativ 5 milioane lei, prin insusirea unor sume mari de bani in baza unor documente (facturi, chitante) care atestau efectuarea unor lucrari fictive sau procurarea de materiale necesare in desfasurarea de activitati fictive in cadrul institutiei.Facturile si chitantele false, in valoare de peste cinci milioane lei, introduse in contabilitatea Primariei Caracal in perioada 2005-2012, aratau achizitionarea unor bunuri si servicii pentru administratia locala, scolile si liceele din localitate. Documentele erau emise de firme din Draganesti-Olt, Caracal si Craiova. Facturile si chitantele false reprezentau achizitii de mobilier stradal - banci, cosuri de gunoi, tamplarie termoizolanta, obiecte de papetarie.Banii erau decontati prin casierie si prin conturile bancare, iar pentru a ascunde frauda, o parte din documentele din arhiva institutiei ar fi fost sustrase.Gheorghe Anghel a fost primar al municipiului Caracal timp de 28 de ani, dintre care 16 ani dupa 1989. Ultimul sau mandat de primar s-a incheiat in vara anului 2012.