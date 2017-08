Dinu Pescariu ramane sub control judiciar in dosarul Microsoft

Pe 10 aprilie, DNA i-a pus sub acuzare pe Dinu Pescariu si Claudiu Florica, reprezentanti ai firmei D.Con-Net AG, pentru instigare la infractiunea de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Cei doi au fost pusi sub control judiciar.Si Claudiu Florica a contestat in instanta masura controlului judiciar, insa procesul sau a fost amanat pentru 3 august.In acest dosar mai sunt cercetati Ion Adrian Stanescu si Andrei Savulescu, consilier asistent, respectiv director general la Directia generala pentru politici si programe in domeniul societatii informationale din cadrul Ministerului Comunicatiilor, Calin Tatomir, director general Microsoft Romania SRL, precum si Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor.Conform DNA, faptele au fost comise in contextul in care, in luna aprilie a anului 2009, expira contractul comercial de inchiriere de licente Microsoft. Gabriel Sandu, in calitate de ministru al Comunicatiilor, a optat pentru varianta incheierii unui nou contract de inchiriere software, fapt care nu se putea realiza, conform legislatiei in vigoare, decat prin organizarea unei licitatii publice.'In acest context, inculpatii Pescariu Dinu Mihail si Florica Claudiu Ionut, in calitate de reprezentanti in fapt/drept ai societatii D.Con-Net AG, pentru a fi favorizati in castigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legatura cu ministrul de la acea vreme, Sandu Gabriel, caruia i-au si platit in acest scop suma de 2.196.035 euro (pentru aceste fapte au fost condamnati Cocos Dorin si Sandu Gabriel pentru trafic de influenta)', sustin procurorii.In urma intelegerii avute cu Pescariu si Florica, Gabriel Sandu a aprobat documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa, initiata pentru 'Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software prin inchiriere cu optiune de cumparare'. Documentatia care a stat la baza licitatiei, respectiv referatul de necesitate si caietul de sarcini, continea conditii restrictive nejustificate, fiind favorizata in acest mod societatea D.Con-Net AG, in calitate de lider al unei asocieri din care facea parte si firma Dim Soft SRL.La elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei de atribuire a contractului finantat din bani publici, Ion Stanescu, Andrei Savulescu Andrei si Gabriel Sandu au incalcat dispozitiile legale privind achizitiile publice, precum si dispozitii din legislatia privind controlul intern si controlul financiar preventiv, potrivit procurorilor.DNA mai sustine ca si Calin Tatomir, directorul general Microsoft Romania la acel moment, s-a implicat in favorizarea D.Con-Net AG, prin cooptarea firmei SC Dim Soft SRL in cadrul asocierii de firme care urma sa participe si sa castige licitatia publica, contribuind si la stabilirea acelor conditii restrictive pe care sa le indeplineasca doar firma cooptata de el in cadrul asocierii.Valoarea totala a contractului era de peste 90 de milioane de euro, platile fiind efectuate de catre minister conform graficului convenit prin contract. "Furnizorul de licente a facturat catre SC Dim Soft SRL, membra a asocierii care a castigat licitatia, doar 38.786.000 euro reprezentand pretul licentelor cu discount, reducere aplicata in considerarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Liderul asocierii, D.Con-Net AG, a refacturat insa catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale suma de 90.182.344,76 euro", au aratat procurorii.Prejudiciul din dosar se ridica la 51.396.344 de euro, reprezentand diferenta dintre suma platita de minister si suma care a fost facturata de catre furnizorul de licente catre SC Dim Soft SRL, fiind creat totodata un folos necuvenit in favoarea D.Con-Net AG.