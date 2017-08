DNA sesizeaza Parchetul General dupa comunicatul de presa dat publicitatii de Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, pe care il acuza ca a facut publice "date din cadrul anchetei de natura sa afecteze desfasurarea acesteia"

DNA mai arata ca "datele din ancheta au fost devoalate de institutia guvernamentala in conditiile in care, anterior, Directia Nationala Anticoruptie - unitatea de parchet competenta sa efectueze ancheta a emis un comunicat din care rezulta ca stadiul in care se afla in prezent ancheta impune limite stricte de comunicare publica ( comunicat nr. 746/VIII/3 din data de 1 august 2017 )".DNA aminteste ca "regimul informatiilor referitoare la acte procedurale efectuate de organele de urmarire penala, respectiv perchezitii, audieri de persoane, etc., este strict reglementat, iar informatii de acest tip nu pot face obiectul comunicarii publice decat in anumite imprejurari, strict determinate de stadiul anchetei si stabilite numai de organul de urmarire penala".Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul anuntase marti, intr-un comunicat, ca perchezitiile procurorilor DNA de luni de la sediul Guvernului s-au desfasurat intre orele 15:00 si 19:00 in patru birouri ale acestui minister si au vizat concursurile pentru ocuparea functiilor de consilier 1 si consilier 2, organizate de institutie in aceeasi zi. "Au fost audiate persoane de la cabinetul ministrului si din minister - respectiv Comisia de concurs, au fost facute fotografii si filmari pe toata perioada perchezitiilor", a mai precizat Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul.Hotnews.ro a scris marti dimineata , citand surse, ca procurorii DNA au facut luni perchezitii la sediul Secretariatului General al Guvernului, unde cerceteaza posibila trucare a unui concurs de angajari pentru Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul. Vizata de cercetari ar fi si Iulia Teodorescu, consilier la SGG, fosta purtatoare de cuvant la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul in Guvernul Ciolos si fosta ziarista.Si Directia Nationala Anticoruptie facuse, marti dimineata, primele precizari despre perchezitiile care au avut loc luni la sediul Guvernului. "In cursul zilei de 31 iulie 2017, intre orele 15.00 - 19.00, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 5 locatii situate in sediul unei institutii publice din Bucuresti. Perchezitiile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal aflat pe rolul Sectiei de combatere a coruptiei, dosar ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie comise in cursul lunii iulie 2017", a aratat DNA.