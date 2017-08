Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, ramane sub control judiciar

Prezent marti in sala de judecata, Teodosie Petrescu a sustinut in fata judecatorilor ca este acuzat de "presupuse fapte care nu sunt adevarate" si a cerut revocarea controlului judiciar pentru a-si desfasura in bune conditii misiunea.Arhiepiscopul Tomisului a fost trimis in judecata de DNA pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.Potrivit DNA, in perioada 2010 - 2016, Teodosie Petrescu, in calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, impreuna cu alti cinci inculpati, a folosit si prezentat declaratii false in relatia cu Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA), pentru a primi fonduri europene.In documentele prezentate la APIA, inculpatii au declarat, in mod nereal, ca folosesc anumite suprafete agricole (peste 300 ha), situate in zona denumita 'Ferma 3' - Nazarcea (localitatea Lumina, judetul Constanta), avand categoriile de folosinta 'vii pe rod cu struguri pentru vin'/'vii pe rod cu struguri nobili pentru vin', in conditiile in care, incepand cu anul 2010, pe respectivele suprafete agricole nu mai existau astfel de culturi'.In declaratiile depuse apare si un alt aspect fals si anume ca s-au respectat normele privind bunele conditii agricole si de mediu, printre care si evitarea instalarii vegetatiei nedorite, in conditiile in care parcelele erau abandonate si invadate cu astfel de vegetatie, mentioneaza DNA.Din ancheta efectuata de procurorii DNA a reiesit in acest caz obtinerea pe nedrept de fonduri europene in cadrul schemelor de plata pe suprafata unica in suma totala de 1.392.964 de lei.