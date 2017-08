DNA, primele precizari despre perchezitiile de la Guvern: Au avut loc 5 perchezitii. Dosarul vizeaza suspiciuni privind fapte de coruptie comise in iulie 2017

Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanti ai mass media in contextul aparitiei in spatiul public a unor informatii, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, in cursul zilei de 31 iulie 2017, intre orele 15.00 - 19.00, au fost efectuate perchezitii domiciliare in 5 locatii situate in sediul unei institutii publice din Bucuresti.Perchezitiile au fost efectuate in cadrul unui dosar penal aflat pe rolul Sectiei de combatere a coruptiei, dosar ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie comise in cursul lunii iulie 2017.Raportat la actele procedurale efectuate in prezenta cauza, precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare.Cativa procurori DNA au descins luni seara la sediul Executivului , de unde au ridicat documente de la Secretariatul General al Guvernului (SGG), au declarat surse politice pentru HotNews.ro.Secretariatul General al Guvernului este condus in prezent de Mihai Busuioc, revenit in aceasta functie odata cu investirea Cabinetului Mihai Tudose, dupa ce fusese demis si inlocuit cu Victor Ponta de catre fostul premier Sorin Grindeanu. Citeste cine este Mihai Busuioc , unul din apropiatii lui Liviu DragneaOdata cu Busuioc a revenit in functia de secretar general adjunct al Guvernului si Andreea Lambru.