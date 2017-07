Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor, condamnat la doi ani inchisoare cu suspendare

Potrivit deciziei instantei, Vasile Astarastoae a primit 2 ani inchisoare pentru tentativa la infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor, precum si 2 ani inchisoare pentru conflict de interese, fiind insa achitat pentru abuz in serviciu contra intereselor publice.Cele doua pedepse au fost contopite cu o condamnare de 1 an inchisoare aplicata de Judecatoria Iasi intr-un alt dosar, rezultand doi ani inchisoare. Tribunalul Suceava a suspendat executarea pedepsei, aplicand un termen de incercare de 4 ani.Alte condamnari in dosar: Adrian Ciureanu - 3 ani inchisoare cu suspendare, Daniela Drugus - 3 ani cu suspendare, Pughin Corvin Gabriel - 2 ani cu suspendare, Laurian Tanasescu - 2 ani cu suspendare, Danut Musat - 1 an cu suspendare, Dan Alexandru Verner - 1 an cu suspendare.De asemenea, instanta a dispus achitarea a trei inculpati - Daniela Astarastoae, Dragos Pieptu si Raluca Isabela Vatuiu.In schimb, persoanele juridice SC Congrex.Net SRL Iasi si SC Maguay Impex SRL au fost obligate la plata unor amenzi penale de 10.000 lei, respectiv 200.000 lei. Ultima firma are interzis sa participe la procedurile de achizitii publice pe o durata de 3 ani.Instanta a lasat nesolutionate actiunile civile formulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Judecatorii au luat act ca persoana vatamata - Universitatea de Medicina si Farmacie 'Grigore T. Popa' Iasi nu s-a constituit parte civila in dosar.Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in 10 zile de la comunicare.In decembrie 2011, Vasile Astarastoae a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu contra intereselor publice, in forma calificata, tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, care are ca rezultat obtinerea de fonduri europene si conflict de interese.In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata directorul Centrului de Comunicatii din cadrul UMF Iasi, Ioan Adrian Ciureanu; directorul general administrativ al UMF Iasi, Daniela Drugus; administratorul SC Maguay Impex SRL Bucuresti, Corvin Gabriel Pughin; reprezentantul SC Euro Management Grup SRL Bucuresti, Laurian Gabriel Tanasescu; asistentul de comunicare - promovare relatii publice, parteneriate si mass-media in cadrul Institutului de Medicina Legala (IML) Iasi, Daniela Astarastoae.De asemenea, erau deferiti justitiei doi consilieri din cadrul Ministerului Comunicatiilor - Danut Musat si Dan Alexandru Verner; prorectorul UMF Iasi, Dragos Pieptu; precum si un angajat al MCSI, Raluca Isabela Vatuiu.Potrivit DNA, in perioada 2009 - 2011, la UMF Iasi era in derulare proiectul finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si intitulat 'Platforma de e-learning la Universitatea de Medicina si Farmacie 'Gr.T.Popa' Iasi'. In acest context, Vasile Astarastoae, in calitate de rector al UMF Iasi si manager de proiect, impreuna cu Daniela Drugus si Ioan-Adrian Ciureanu, cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la achizitiile publice, a dispus atribuirea ilegala a contractului de achizitie publica catre SC Maguay Impex SRL Bucuresti, firma inculpatului Corvin Gabriel Pughin.'In aceasta modalitate, UMF Iasi si Ministerul Economiei si Finantelor au fost prejudiciate cu suma totala de 6.126.481,98 lei. In cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul Astarastoae Vasile, impreuna cu inculpata Drugus Daniela, in calitate de manager de proiect, respectiv responsabil financiar, a aprobat in mod nelegal plata, catre SC 'Maguay Impex' SRL, a sumei de 160.000 lei cu titlu de 'cheltuieli instruire' in conditiile in care aceasta activitate nu a fost realizata. La randul sau, inculpatul Ciureanu Ioan-Adrian, in calitate de responsabil tehnic al proiectului, a confirmat in fals efectuarea serviciilor de instruire', sustineau procurorii.Anchetatorii mai aratau ca, in cursul anului 2010, Vasile Astarastoae a intocmit si depus la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale doua documente (cerere de rambursare si raport de progres) prin care solicita rambursarea sumei de 1.292.714 lei achitata de UMF Iasi catre SC Maguay Impex SRL. In aceste documente, Astarastoae a consemnat in mod nereal ca serviciile de instruire in valoare de 160.000 lei au fost efectuate si ca au fost implementate mai multe cursuri in format electronic, desi platforma este nefunctionala.'De asemenea, in derularea aceluiasi proiect, in cursul lunii noiembrie 2009, inculpatii Astarastoae Vasile si Drugus Daniela, cu incalcarea prevederilor legale, au incheiat un contract de prestari servicii cu o societate comerciala, motiv pentru care UMF Iasi a fost prejudiciata cu suma de 37.200 lei, suma ce a fost recuperata', mai sustinea DNA.Potrivit anchetatorilor, pe data de 31 martie 2010, intre Ministerul Muncii si IML Iasi a fost incheiat un contract, finantat in principal prin Programul Operational Sectorial 'Dezvoltare Resurse Umane' (AM POSDRU) ce avea ca obiect punerea in practica a proiectului intitulat 'Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale'.'In acest context, inculpatul Astarastoae Vasile, in calitate de director al Institutului de Medicina Legala Iasi si manager al proiectului, a dispus includerea in proiect si angajarea la IML Iasi, pe durata celor 3 ani de implementare, a fiicei sale si a altor doua persoane din conducerea UMF Iasi pentru a le facilita acestora obtinerea unor sume de bani cu titlu de drepturi salariale (in total 14.496 lei brut din care suma de 8.773 lei pentru fiica sa)', mai arata DNA.