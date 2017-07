Curtea de Apel inceteaza procesul impotriva lui Neculai Ontanu, fapta de luare de mita s-a prescris

Instanta a constatat in cazul lui Ontanu ca infractiunea de luare de mita s-a prescris, astfel incat judecatorii au dispus incetarea procesului penal.In acelasi dosar, magistratii au decis incetarea procesului penal pentru complicitate la luare de mita in cazul avocatei Loredana Radu, insa aceasta a fost condamnata la 3 ani inchisoare cu suspendare pentru spalare de bani.De asemenea, Toma Sutru, fost secretar al Consiliului local al sectorului 2, a fost achitat pentru luare de mita si spalare de bani, in timp ce Aurel Radu a fost condamnat la 3 ani cu suspendare pentru spalare de bani. Acesta din urma trebuie sa efectueze 60 de zile in folosul comunitatii.Pe latura civila, instanta a dispus confiscarea sumelor de 1,4 milioane euro de la Aurel Radu si 400.000 euro de la Loredana Radu, cei doi avand de achitat si cate 12.000 lei cheltuieli judiciare.Neculai Ontanu a fost trimis in judecata in iunie 2016 de DNA sub acuzatia ca, in perioada 2006 - 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (Cristi Borcea, denuntator in cauza), pentru ca in schimb sa faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza sectorului 2.Conform DNA, in aceeasi perioada, Neculai Ontanu a pretins si primit, in mod indirect, o suprafata de 1.500 mp cu o valoare de piata estimata la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Vacarescu din sectorul 2 - o zona rezidentiala) si care a fost transferata de Cristian Borcea, in mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vanzare-cumparare fictive, catre doua persoane interpuse, indicate de fostul primar. Cele doua persoane sunt Loredana Radu si Aurel Radu.Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mita pentru Neculai Ontanu ar fi fost revandut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. Dupa vanzarea terenului catre Gabriel Oprea, Loredana Radu a obtinut de la Primaria sectorului 2 o autorizatie de constructie pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a si fost ridicat.'In baza solicitarii formulate de Ontanu, la 13 noiembrie 2007, s-au incheiat, la acelasi notariat public, doua contracte de vanzare cumparare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei suprafete de 500 mp cu o valoare de piata de 650.995 euro din terenul situat pe str. Barbu Vacarescu catre Aurel Radu si asupra unei suprafete de 1.000 mp din acelasi lot, cu o valoare de piata de 790.500 euro catre Loredana Radu. Pretul prevazut in contractul incheiat cu Aurel Radu a fost de 500 euro/mp, respectiv valoarea minima conform Ghidului cu preturi orientative ale imobilelor realizat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (pret total 250.000 euro). In contractul incheiat cu Loredana Radu a fost prevazut un pret de 10 ori mai mic, respectiv 50 euro/mp (pret total 50.000 euro)', sustin procurorii.DNA arata, referitor la modalitatea de plata, ca in ambele situatii s-a mentionat ca s-ar fi platit un avans de 5.000 euro la o data neprecizata, iar diferenta s-ar fi achitat in numerar in ziua incheierii contractului.'In realitate nu s-a achitat nicio suma de bani, cele doua contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate in contul mitei promise primarului Ontanu, la indicatia acestuia. Pentru a ascunde originea infractionala a bunului si identitatea beneficiarului final al folosului obtinut in modalitatea descrisa mai sus, la 17 decembrie 2008, inculpata Radu a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului de 1.000 mp catre o ruda, care era si apropiat al primarului, in baza unei tranzactii in care a fost mentionat un pret de aproximativ 5 ori mai mic decat valoarea de piata a imobilului', au retinut anchetatorii.De asemenea, conform DNA, Aurel Radu a cesionat, la 6 februarie 2008, dreptul de proprietate asupra terenului de 500 mp catre un cumparator de buna-credinta cu suma de 1.400.000 euro si a retras sumele astfel obtinute in numerar, iar apoi le-a transferat in patrimoniul unei persoane a carei identitate nu a putut fi stabilita pana in acest moment.'In perioada 2007 - 2008, Toma Sutru, in calitate de secretar al primariei, tot pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului revendicat de denuntator, a pretins si a primit de la acesta doua milioane euro. Cei doi au convenit sa mascheze mita sub forma unui contract de vanzare-cumparare pentru un teren apartinand unei rude a inculpatului, situat intr-o zona periferica, cu regim de teren arabil si traversat de linii de inalta tensiune, astfel incat nu era susceptibil pentru utilizari economice', mai spun procurorii.