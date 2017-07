Narcis Neaga, fost sef CNADNR, la DNA. Procurorii l-au anuntat ca i-a fost prelungit controlul judiciar

In decembrie 2015, Narcis Neaga a fost pus sub control judiciar de DNA, fiind stabilita o cautiune de 300.000 lei.Procurorii sustin ca, in 15 mai 2014, Narcis Neaga, in calitate de director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA (CNADNR), a procedat la suspendarea abuziva a unui contract de servicii privind supervizarea lucrarilor la autostrada Orastie - Sibiu si a platilor aferente acestuia, cu incalcarea dispozitiilor contractuale, a conditiilor FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a dispozitiilor legale.Conform DNA, Neaga a desemnat Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pentru a superviza lucrarile de constructie a autostrazii si pentru a indeplini obligatiile contractuale in perioada de desfasurare a contractelor de lucrari privind: ''Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, Lot 3: km 43+855 - km 65+965', ''Proiectare si executie Autostrada Orastie - Sibiu, Lot 3: km 65+965 - km 82+070"."Apoi, inculpatul a reziliat contractul de supervizare in conditii nelegale si a refuzat plata facturii emise de catre liderul asocierii care asigurase initial serviciile de supervizare a lucrarilor si, pe cale de consecinta, in mod nefundamentat, a refuzat decontarea facturii din fondul de coeziune (fonduri europene). Ulterior, printr-o Sentinta arbitrala, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei a admis in parte cererea formulata de liderul asocierii care asigurase initial serviciile de supervizare a lucrarilor si a obligat CNADNR SA la plata sumei de 3.139.109,20 lei plus TVA, precum si a penalitatilor de intarziere, calculate de la 15 mai 2014 pana la 23 decembrie 2014, data inregistrarii cererii arbitrale", mai spun procurorii.