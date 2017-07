Inca un detinut celebru ar putea fi eliberat, desi nu a platit prejudiciul: cazul Relu Fenechiu

Judecatorii din Vaslui au admis propunerea Comisiei de liberare conditionata din Penitenciarului Vaslui. Tribunalul Vaslui il condamnase la cinci ani si jumatate de inchisoare pe Fenechiu pentru mai multe fapte de coruptie, in urma contopirii a doua pedepse, una de cinci ani, pentru complicitate la abuz in serviciu in forma calificata, si una de trei ani si zece luni, pentru trafic de influenta in forma continuata si spalare de bani.Motivarea instantei arata ca judecatorii de la Judecatoria Vaslui au ignorat argumentele reprezentantilor Parchetului privind plata prejudiciului. "Chiar daca achitarea prejudiciului nu este o conditie pentru acordarea liberarii conditionate potrivit dispozitiilor Vechiului Cod penal, aceasta poate fi analizata ca o dovada temeinica de indreptare insa, desi in cauza a fost retinut un prejudiciu de aproximativ 5,7 milioane lei, condamnatul nu a achitat nici macar o parte din el", se arata in motivare. Romania Curata a scris anul trecut ca Relu Fenechiu nu a platit nici un leu din prejudiciu. Mai mult, intr-un alt articol de anul acesta , ziaristii de la Romania Curata au aratat ca pentru recuperarea spagii de 900.000 de euro recunoscute de Fenechiu in al doilea dosar in care a fost condamnat, procurorii DNA Ploiesti i-au pus sechestru pe aceleasi bunuri indisponibilizate deja din 2011 in dosarul Transformatorul si nici pana acum valorificate.Mai mult, judecatorii vasluieni au acceptat ca Fenechiu sa primeasca cate 30 de zile pentru fiecare dintre cele patru lucrari stiintifice scrise in puscarie (deci 120 de zile in total), in ciuda modificarii legislative care arata ca un detinut care a scris lucrari stiintifice primeste 30 de zile indiferent de numarul acestora.