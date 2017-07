DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale cu privire la RCS & RDS pentru dare de mita si spalare de bani

"In legatura cu investigatia desfasurata de Directia Nationala Anticoruptie din Romania ("DNA"), cu privire la care am informat piata si investitorii in cadrul prospectului de oferta publica initiala din data de 26 aprilie 2017, in cadrul amendamentului la prospect din data de 8 mai 2017 (impreuna, in cele ce urmeaza, "Prospectul"), cat si in cadrul raportarilor publice ulterioare, aducem la cunostinta faptul ca, in data de 25 iulie 2017, cu privire la RCS & RDS S.A. (filiala Societatii), DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de dare de mita si spalare de bani, cu privire la INTEGRASOFT S.R.L. (una dintre filialele RCS & RDS S.A.), DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la spalare de bani, respectiv cu privire la Dl. Mihai Dinei (membru in Consiliul de administratie al RCS & RDS S.A.), DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate la dare de mita si complicitate la spalare de bani", anunta DIGI COMMUNICATIONS, intr-o notificare transmisa BVB.Acelasi document consemneaza ca tot marti, "DNA a confirmat instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra a doua bunuri imobile ce apartin RCS & RDS S.A. pana la concurenta sumei de 13.714.414 lei (aproximativ 3 milioane de Euro")."In cazul in care se va constata prin hotarare judecatoreasca definitiva vinovatia RCS & RDS S.A. cu privire la pretinsele fapte penale investigate, este posibil ca aceste bunuri sa fie executate pana la concurenta sumei care face obiectul sechestrului. Vom continua sa cooperam deplin in cadrul anchetei si credem ca RCS & RDS, INTEGRASOFT si fostii sau actualii membri ai conducerii acestora au actionat corect si in conformitate cu legea", anunta compania, precizand ca nu se asteapta ca aceste actiuni "sa afecteze in mod semnificativ activitatea RCS & RDS S.A., a societatii sau a oricareia dintre filialele acestora".Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, in 17 mai, ca procurorii au inceput urmarirea penala fata de Serghei Bulgac, director general RCS&RDS, sub acuzatia de spalare de bani. In acelasi dosar, mai sunt urmarite penal RCS&RDS, pentru dare de mita si spalare de bani, SC Bodu SRL pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani si Integrasoft SRL, pentru complicitate la spalare de bani.