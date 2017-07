Motivarea instantei in dosarul "Gala Bute": Banii proveniti din infractiuni au ajuns la Elena Udrea si PDL Bucuresti

Potrivit sursei citate, Elena Udrea a respins toate acuzatiile care i-au fost aduse, sustinand ca probele administrate in dosar demonstreaza nevinovatia sa."Inculpata Udrea Elena Gabriela a sustinut ca nu a pretins si nu a primit, in cursul anului 2010 si nici ulterior, direct sau indirect, bani sau alte foloase in legatura cu vreun act ce intra in atributiile sale de serviciu, iar materialul probator administrat in cursul urmaririi penale si al judecatii infirma intr-o maniera categorica acuzatiile aduse. (...) Apararile inculpatei Udrea Elena Gabriela sunt nefondate, fiind infirmate de mijloacele de proba administrate in cauza. (...) Probele administrate (...) au dovedit fara echivoc ca sumele de bani provenite din savarsirea infractiunilor de coruptie au ajuns in patrimoniul inculpatei Udrea Elena Gabriela si al Organizatiei PDL Bucuresti, prin remiteri in numerar sau plata contravalorii unor servicii prestate in favoarea acestora", se arata in motivare.Elena Udrea a sustinut, totodata, ca in calitatea pe care o detinea, aceea de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, nu a avut nicio atributie in derularea procedurilor de achizitie sau in implicarea ministerului intr-o activitate de promovare, deci nici in cazul galei in care a boxat Lucian Bute."Am participat personal la cateva discutii ale celor din minister privind derularea acestui eveniment atunci cand parea ca lucrurile se blocau asa cum aflam de la cei implicati in MDRT, scopul prezentei mele fiind de a asculta punctele de vedere diferite ale functionarilor ministerului, de a discuta cu toti acestia, de a concluziona, de a gasi solutia legala si de a merge mai departe. Nu cred ca au fost mai mult de doua astfel de intalniri ale mele cu cei din minister. Am cerut intotdeauna in aceasta actiune in mod expres celor din minister sa gaseasca solutiile legale si le-am spus ca daca ceva li se pare ca este ilegal si nu au varianta legala, prefer sa comunicam primului-ministru ca nu putem implica MDRT in eveniment", a afirmat Udrea, conform motivarii.Inculpata a mai spus in fata instantei ca nu era responsabilitatea ei, ca ministru, sa se pronunte asupra legalitatii unor actiuni, aceasta revenind functionarilor din minister."Nu am cerut niciodata nimanui din minister sa mearga pe o solutie sau alta pentru ca nici nu aveam cunostinta de aceste solutii, nu cunosteam nici legea achizitiilor publice, pentru asta existau directori specializati in minister care au si derulat aceste proceduri. Nu eu spuneam functionarilor din minister ce este legal si ce nu, ei aveau obligatia sa imi spuna mie ce este legal si ce nu si niciodata nu am trecut peste opinia argumentata a specialistilor din MDRT. In acest caz, nu a existat nimeni care sa spuna ca ceva este ilegal in solutia adoptata de MDRT, singurele discutii au fost referitoare la dorinta dlui Rudel Obreja ca MDRT sa se implice in organizare, ceea ce era exclus din start, de la momentul hotararii de guvern", a mai sustinut Elena Udrea.Instanta a apreciat ca apararile formulate de inculpata cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu sunt nefondate, fiind infirmate de probele administrate in dosar."Este neechivoc faptul ca pe parcursul procedurii de achizitie a serviciilor de promovare a Romaniei in cadrul evenimentului sportiv desfasurat in data de 9 iulie 2011 au fost incalcate mai multe dispozitii legale referitoare la incheierea contractelor de achizitie publica (...). Inculpata Udrea Elena Gabriela, in calitate de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului (...), in exercitarea atributiilor de serviciu, avea sarcina de a coordona si controla aplicarea legilor, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii. (...) Contrar sustinerilor sale, inculpata (...) a participat la o parte din sedintele in care s-au dezbatut problemele legate de implicarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului in evenimentul sportiv din luna iulie 2011, exprimandu-si personal dorinta de a participa la unele sedinte, a cerut functionarilor din minister sa identifice solutii care sa faca posibila implicarea ministerului in eveniment, a insistat ca functionarii sa se intalneasca cu Obreja Rudel, a fost informata permanent de evolutia procesului de achizitie a serviciilor de promovare, de impedimentele pe care functionarii implicati le intampinau din partea inculpatului Obreja Rudel, a coordonat, direct sau indirect, intreaga procedura de achizitie a serviciilor de promovare desfasurata cu incalcarea normelor legale", se mai arata in motivare.Udrea a primit cinci ani pentru luare de mita, patru ani pentru aceeasi infractiune si o pedeapsa de sase ani tot pentru luare de mita, precum si sase ani pentru abuz in serviciu. Ea a fost achitata pentru folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Pedepsele au fost contopite, urmand ca ea sa execute pedeapsa cea mai mare, de sase ani.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani inchisoare cu executare. Si acesta a primit mai multe pedepse: trei ani pentru complicitate la luare de minta, cinci ani pentru evaziune fiscala, alti trei ani tot pentru evaziune si a fost achitat pentru spalare de bani. Pedepsele au fost contopite si va face pedeapsa cea mai grea, de cinci ani.Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane euro despagubiri . Ea ar trebui sa achite suma de 8.116.800 lei cu titlu de despagubiri civile catre Autoritatea Nationala pentru Turism, dar si sumele de 695.367 lei si 296.076 lei, precum si sa restituie echivalentul in lei la cursul BNR de la data platii a sumei de 600.000 euro catre martorul Corin Boian si a sumei de 300.000 euro catre martorul Adrian Gardean.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL) catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.