Mitica Dragomir si Mircea Sandu, achitati in dosarul dezafilierii Universitatii Craiova pe motiv ca nu au incalcat legislatia primara, asa cum CCR a redefinit abuzul in serviciu (motivarea instantei)

"In cazul inculpatelor persoane juridice FRF si LPF, pe de o parte nu este indeplinita cerinta esentiala a infractiunii privind existenta unui raport de serviciu in baza caruia acestea sa exercite vreo atributie de serviciu, iar, pe de alta parte, nu sunt indeplinite conditiile de incriminare impuse de art. 297 Cod penal, in lumina deciziei Curtii Constitutionale nr. 405/2016 privind prevederea prin legislatia primara a unei atributii de serviciu si, respectiv, indeplinirea prin incalcarea legii a unei atributii de serviciu, Curtea va dispune achitarea fiecareia dintre aceste doua persoane juridice sub aspectul savarsirii de abuz in serviciu", se arata in motivarea Curtii de Apel Bucuresti.Cu referire la Dumitru Dragomir si Mircea Sandu, judecatorii spun ca ei "nu pot fi incadrati in niciuna dintre definitiile legale ale notiunii de functionar public reglementate in sensul legii penale" si ca "indeplineau fiecare o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane juridice, aspecte care conduc la retinerea in sarcina fiecaruia dintre inculpati a calitatii de functionar".Mai mult, potrivit Deciziei 405/2016 a CCR, "instanta de control constitutional a introdus doua conditii ce trebuie indeplinite cumulativ, pentru a fi intrunite conditiile de tipicitate in cazul infractiunii de abuz in serviciu, respectiv atributia de serviciu in exercitarea careia se afla faptuitorul si pe care acesta o incalca sau nu o indeplineste, trebuie sa fie prevazuta expres de lege, iar actul indeplinit in exercitarea atributiilor de serviciu sa incalce o dispozitie cuprinsa in legislatia primara", se mai arata in motivare.Judecatorii mai considera ca Mircea Sandu si Dumitru Dragomir nu aveau printre atributiile de serviciu reglementate prin statutul FRF sau LPF sau prin Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de fotbal atributii privind legitimarea acelor jucatori de fotbal la alte cluburi de fotbal si ca daca cei doi ar fi determinat alte persoane sa faca acest lucru, aceste fapte ar fi trebuit sa fie prezentate in rechizitoriu.In 15 iunie, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Mircea Sandu si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir au fost achitati de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in dosarul excluderii din FRF a clubului FC Universitatea Craiova, patronat de Adrian Mititelu. Si Federatia Romana de Fotbal si Liga Profesionista de Fotbal au fost achitate in acest dosar. Instanta de apel a mentinut sechestrul asigurator in cazul celor doi conducatori si a LPF, timp de 30 de zile, pentru situatia in care statul sau/si lichidatorul FC Universitatea vor deschide actiune in civil.In 13 iunie 2016, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost condamnati la cate trei ani de inchisoare cu suspendare si obligati sa plateasca fiecare 80.000 de lei amenda penala. Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal au primit o amenda penala de cate 370.000 lei. Cei doi fosti conducatori si cele doua institutii au mai fost condamnate la plata in solidar a sumei de 1 miliard 84 milioane 592 mii lei catre partea civila, si la 10.527.634 lei catre partea civila Ministerul Finantelor Publice - ANAF."Obliga pe inculpatii S M, D D, Liga Profesionista de Fotbal si Federatia Romana de Fotbal, in solidar, la plata sumei de 1 miliard 84 milioane 592 mii lei catre partea civila, plus dobanda legala de la ramanerea definitiva a hotararii la achitarea debitului, si la 10.527.634 lei, plus dobanda legala de la ramanerea definitiva a hotararii la achitarea debitului, catre partea civila Ministerul Finantelor Publice - ANAF", potrivit deciziei Tribunalului Bucuresti.In acest dosar, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost trimisi in judecata de catre procurorii anticoruptie in iunie 2013, fiind acuzati de abuz in serviciu, folosirea influentei ori autoritatii pentru a obtine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri sau foloase necuvenite si sustragere de sub sechestru. De asemenea, FRF si LPF sunt acuzate de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si sustragere de sub sechestru.Atat cei condamnati, cat si procurorii au facut apel la decizia Tribunalului Bucuresti.