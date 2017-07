Inculpatii in dosarul Microsoft au pus la cale adevarate scheme financiare, au incheiat contracte fictive cu societati de tip off-shore (motivare)

"Completul de 5 judecatori retine in primul rand gradul de pericol social extrem de ridicat al faptelor savarsite de inculpati, care si-au unit eforturile pentru influentarea unor decizii la nivel guvernamental in detrimentul interesului public si in scopul obtinerii unor sume de bani exorbitante (de ordinul milioanelor de euro pentru fiecare persoana implicata), neavand relevanta daca ceea ce i-a determinat sa actioneze a fost propria rapacitate ori dorinta/obligatia de a pune la dispozitia unor terti (inclusiv partied politice) surse ilicite de finantare", se arata in motivarea celor cinci judecatori de la instanta suprema care au decis majorarea pedepselor in cazul celor patru.Magistratii mai spun ca Dorin Cocos, Nicolae Dumitru, Gabriel Sandu si Gheorghe Stefan au conceput adevarate scheme financiare, bazate pe contracate de prestari servicii fictive. "In evaluarea gradului de pericol social concret al faptelor comise nu se poate face abstractie de modul in care inculpatii au conceput si realizat activitatea infractionala, acestia punand la cale adevarate scheme financiare, bazate pe contracte de prestari servicii fictive incheiate cu societati de tip off-shore, prin care au reusit sa intre in posesia pretului influentei traficate", mai arata judecatorii in motivare.Instanta mai arata, in motivare, gradul de pericol social extrem de ridicat al faptelor: "Imprejurarea ca beneficiari ai unor sume importante din incheierea contractelor cu licente Microsoft au fost si alte persoane, cum ar fi cumparatorii de influenta Florica Claudiu si Pescariu Dinu, care nu au fost trimisi in judecata in prezenta cauza, ci au avut calitatea de martori, nu relativizeaza gradul de pericol social extrem de ridicat al faptelor ce fac obiectul judecatii si nu poate avea nici un efect cu privire la tratamentul sanctionator al celor patru inculpati, dupa cum nici circumstantele personale ale inculpatilor nu justifica aplicarea unor pedepse in cuantum moderat".In 3 octombrie 2016, instanta suprema a majorat pedepsele celor patru inculpati in dosarul "Microsoft" - Gheorghe Stefan, Gabriel Sandu, Dorin Cocos si Nicolae Dumitru - si a dispus confiscarea de la acestia a aproximativ 16 milioane de euro si a peste doua milioane de dolari.Fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan a primit pedeapsa cea mai grea, de sase ani de inchisoare, majorata de la trei ani, iar fostul ministru Gabriel Sandu a fost condamnat la trei ani de inchisoare, cu un an mai mult decat dispusese instanta de fond. Si pedeapsa lui Dorin Cocos a fost majorata in apel, de la doi ani la doi ani si patru luni de inchisoare cu executare, iar in cazul omului de afaceri Nicolae Dumitru, instanta a dispus majorarea pedepsei de la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare la doi ani si patru luni cu executare.Decizia a fost luata de Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie format din Ionut Mihai Matei, Ana Maria Dascalu, Florentina Dragomir, Cristina Rotaru-Radu si Stefan Pistol, care a admis apelul Directiei Nationale Anticoruptie si a majorat pedepsele dispuse pe fond in cazul celor patru inculpati din dosarul "Microsoft.Judecarea dosarului "Microsoft" a inceput in 24 martie 2015 si s-a incheiat in3 octombrie 2016, fiind vizat modul in care au fost atribuite licente Microsoft timp de zece ani.Potrivit procurorilor, Dorin Cocos ar fi pretins si primit noua milioane de euro de la Claudiu Florica si Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepresedinte PDL, sa asigure firmelor sustinute de Florica incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft cu Ministerul Comunicatiilor.Procurorii au aratat, in rechizitoriu, ca Dorin Cocos a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Stefan si Gabriel Sandu, pentru a interveni in achizitionarea dreptului de utilizare a licentelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns in contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.