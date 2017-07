Judecatoria Medgidia a dispus eliberarea conditionata a lui Mircea Basescu; decizia nu este definitiva

Judecatoria Medgidia a admis solicitarea lui Mircea Basescu de eliberare conditionata din penitenciar.Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Constanta.Aceasta este cea de-a treia cerere de eliberare conditionata depusa de Mircea Basescu.In toamna anului trecut si la inceputul acestui an, Judecatoria Medgidia a decis ca fratele fostului presedinte al Romaniei poate fi eliberat conditionat. Deciziile respective au fost contestate de catre DNA, iar Tribunalul Constanta a hotarat in ambele cazuri sa admita contestatia procurorilor anticoruptie, astfel ca Mircea Basescu a ramas in penitenciar.Tribunalul Constanta a considerat, la finalul lunii martie, cand a respins a doua cerere a lui Mircea Basescu de liberare conditionata, ca acesta indeplineste fractia prevazuta de lege pentru a putea solicita liberarea conditionata, precizand insa ca nu exista indicii temeinice ca pedeapsa executata pana in momentul respectiv si-a atins scopul.Instanta a decis atunci ca Mircea Basescu mai poate formula o noua cerere de liberare conditionata dupa trei luni.El executa pedeapsa la Penitenciarul Poarta Alba, iar in luna februarie i-a fost schimbat regimul de detentie de la semideschis la deschis, fiind mutat la sectia exterioara a penitenciarului de la Valu lui Traian.Mircea Basescu a fost condamnat definitiv, in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel.Instanta a pastrat astfel decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016.In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta.