Curtea de Apel spune ca nu are competenta sa judece dosarul Elenei Udrea si il retrimite la Instanta suprema

'Admite exceptia invocata din oficiu de judecatorul de camera preliminara. Constata necompetenta materiala a judecatorului de camera preliminara de la Curtea de Apel Bucuresti. Constata intrerupt cursul justitiei si in baza art. 40 alin. 4 Cod de procedura penala sesizeaza Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii cazului intervenit'.Initial, in mai, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie,dupa calitatea persoanei. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Bucuresti, care, la randul ei, a decis, miercuri, ca nu are competenta, iar Instanta suprema trebuie sa dea o solutie in acest caz.Prezenta miercuri la Curtea de Apel Bucuresti, Udrea a declarat ca acest dosar ar trebui sa se reintoarca la DNA, pentru ca rechizitoriul a fost facut 'prost' de procurori, iar faptele s-ar incadra cel mult la o contraventie.'Ma consider nedreptatita daca ma raportez la situatia generala. Adica, toata lumea a facut campanii. Eu nu am fost sef de campanie. Daca vrem sa cercetam cum se finanteaza o campanie, sa cercetam pe toata lumea, nu doar pe Elena Udrea. Dupa mine, spun si specialistii in Drept, este aplicabila legea 334 privind finantarea partidelor politice, care spune ca intr-o astfel de situatie suntem in fata unei contraventii si nu a unei infractiuni. Legea 344 prevedea o amenda pentru partidul politic sau pentru trezorier, nu o acuzatie penala la adresa mea. (...) Intr-o campanie se cer bani. Nu i-am cerut eu. O campanie asa se finanteaza. Politicienii se duc la oameni de afaceri si ii roaga sa le finanteze campania electorala sau partidul, de aia este contraventie pe legea 334. Nu este infractiune. (...) Procurorii au facut asa un rechizitoriu prost, incat au incurcat pe toata lumea. In dorinta lor de a ma acuza de fapte penale, au facut un rechizitoriu incat judecatorii nu stiu cine ar putea sa judece dosarul. Graba a fost mare. Sa fie si Ioana Basescu acuzata. Acum vedem, din ceea ce spun procurorii, cum s-au facut dosarele mele, cu presiuni, amenintari. Justitia este incurcata in acest moment', a mai spus Udrea.Ea a fost completata de avocatul Alexandru Chiciu, care a sustinut ca faptele din rechizitoriu nu corespund cu incadrarea juridica si a solicitat restituirea dosarului la DNA, in vederea refacerii rechizitoriului.Pe 24 mai, DNA i-a trimis in judecata pe Elena Udrea, Ioana Basescu si jurnalistul Dan Andronic, in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009.Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, implicata direct in campania lui Traian Basescu, candidat la alegerile prezidentiale din 2009, a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunilor de instigare la luare de mita (2 fapte) si spalare a banilor (5 fapte).Ioana Basescu, notar public, fiica fostului presedinte Traian Basescu, va fi judecata pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.In dosar, au mai fost deferiti justitiei Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltarii, acuzat de luare de mita; Victor Tarhon, fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, acuzat de luare de mita; Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare.Procurorii sustin ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.'Legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era realizata de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare. Remiterea foloaselor infractionale s-a disimulat prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta', mai spune DNA.