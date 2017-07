Administratorul judetului Teleorman, pus sub urmarire penala in Dosarul Belina, s-a prezentat miercuri la DNA

La intrarea in sediul DNA, acesta nu a facut declaratii. El a venit insotit de avocat.Saptamana trecuta DNA a anuntat punerea acestuia sub urmarire penala, pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, intr-un dosar in care este acuzat si fostul presedinte al CJ Teleorman, actual secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), Adrian Gadea.Dosarul este legat de incheierea unor contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea.HotNews.ro a dezvaluit, in mai 2017, ca locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea, este lacul Belina , despre care satenii din Seaca spuneau inca de atunci ca este a lui Dragnea. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, la pescuit.In noiembrie 2013 Guvernul Ponta a trecut prin HG insula Belina, lacul Belina si bratul Pavel din administratia Apelor Romana in administratia Consiliului Judetean Teleorman.Tel Drum a ridicat cateva constructii cu circuit inchis unde uneori vin Dragnea si invitatii sai la pescuit. Proprietatea este ferita de privirile curiosilor si bine pazita. Pentru cele 70 de hectare luate in concesiune in 2014, Tel Drum plateste putin peste 7000 de lei pe luna.In iunie, HotNews.ro a descoperit ca Tel Drum a cesionat (cedat) mai departe proprietatea, dupa numai trei luni, catre o terta firma . Numele firmei a ramas din 2014 pana azi un secret bine pazit. HotNews.ro a obtinut intre timp documente care probeaza cum micul paradis la Dunare a ajuns de la Teldrum la o firma controlata astazi de Stefan Valentin Dragnea. In urma cu trei ani, fiul liderului PSD inca nu figura in actionariat. Firma a renuntat la cesiune in februarie 2017, cam pe cand incepeau protestele, astfel ca micul paradis s-a intors la Tel Drum.