Mircea Basescu afla miercuri daca poate fi eliberat conditionat. Decizia Judecatoriei Medgidia nu este definitiva

Mircea Basescu, condamnat in vara anului trecut la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta, afla miercuri daca poate fi eliberat conditionat, dupa ce Judecatoria Medgidia va judeca solicitarea sa. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Tribunalul Constanta, potrivit news.ro.

Judecatoria Medgidia analizeaza, in sedinta de miercuri, cererea lui Mircea Basescu de a fi eliberat conditionat. Initial, termenul de judecata fusese stabilit pentru 12 iulie, dar apoi a fost preschimbat pentru 19 iulie. Indiferent de decizia instantei, hotararea poate fi atacata atat de catre Mircea Basescu, cat si de DNA, la Tribunalul Constanta.

Aceasta este cea de-a treia cerere de eliberare conditionata depusa de Mircea Basescu.

In toamna anului trecut si la inceputul acestui an, Judecatoria Medgidia a decis ca fratele fostului presedinte al Romaniei poate fi eliberat conditionat. Deciziile respective au fost contestate de catre DNA, iar Tribunalul Constanta a hotarat in ambele cazuri sa admita contestatia procurorilor anticoruptie, astfel ca Mircea Basescu a ramas in penitenciar.

Tribunalul Constanta a considerat, la finalul lunii martie, cand a respins a doua cerere a lui Mircea Basescu de liberare conditionata, ca acesta indeplineste fractia prevazuta de lege pentru a putea solicita liberarea conditionata, precizand insa ca nu exista indicii temeinice ca pedeapsa executata pana in momentul respectiv si-a atins scopul.

Instanta a decis atunci ca Mircea Basescu mai poate formula o noua cerere de liberare conditionata dupa trei luni.

El executa pedeapsa la Penitenciarul Poarta Alba, iar in luna februarie i-a fost schimbat regimul de detentie de la semideschis la deschis, fiind mutat la sectia exterioara a penitenciarului de la Valu lui Traian.

Mircea Basescu a fost condamnat definitiv, in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel.

Instanta a pastrat astfel decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016.

In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta.