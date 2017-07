Gheorghe Stefan, in dosarul in care Sorin Blejnar este acuzat de trafic de influenta: Ne-am intalnit la Nisa, mi-a spus ca problema contractelor cu ANAF a fost rezolvata

Gheorghe Stefan, aflat in boxa inculpatilor si arestat intr-un alt dosar, a declarat la Tribunalul Bucuresti ca in 2011 l-a contactat pe Horatiu Berdila de la Romsys prin intermediul unui cunoscut pe nume Dan Grigoriu. "M-a rugat sa-i fac o legatura cu conducerea ANAF, cu Blejnar mai exact, deoarece stia ca sunt licitatii in domeniul IT la ANAF si a precizat ca este dispus sa achite un comision de 15-20 la suta din valoarea contractelor. Cerea sa fie sprijinit sa castige aceste contracte. L am sunat pe Blejnar imediat, mi-a zis ca e la un restaurant. Acolo l-am vazut pe Blejnar impreuna cu Codrut Marta si cu o alta persoana. I-am prezentat oferta lui Berdila", a aratat Stefan.In continuare, el a mai sustinut ca dupa o saptamana l-a vizitat pe Blejnar la ANAF si i-a pus in legatura pe subordonatii sefului Fiscului cu reprezentantul firmei de IT. "Dupa o saptamana, m-am dus cu Berdila la Blejnar in birou. Marta era in biroul lui Blejnar. Berdila a mentionat direct un comision de 20 la suta de data asta. Blejnar l-a sunat pe interior pe directorul Dan Stroe, care a venit in biroul sefului. Berdila si Stroe au ramas sa stabileasca o strategie pentru incheierea contractelor. Nu stiu daca s-au mai vazut ulterior sau nu", a sustinut fostul primar din Pitra Neamt.Declaratia de martor a continuat cu relatarea fostul lider PDL despre o intalnire la Nisa. "In vara urmatoare, in timp ce ma aflam la Nisa in concediu, m-am intalnit cu Blejnar intamplator in zona pietonala. Mi-a zis din proprie initiativa ca a rezolvat problema contractelor cu Romsys. La fel mi-a zis si Berdila cand am ajuns in tara. Mi- a precizat ca a achitat comisioanele", a completat fostul politician.Intrebat daca a fost legitimat la intrarea in sediul ANAF, Stefan a aratat ca era o persoana cunoscuta si avea o legitimatie de acces eliberata de Secretariatul General al Guvernului (SGG), pe care o prezenta cand intra in diverse ministere sau institutii, fara sa fie legitimat sau consemnat in registru de catre jandarmii de la poarta. Stefan a mai dezvaluit ca facea frecvent concedii pe Coasta de Azur. "Imi petreceam vacantele la Nisa pentru ca fata mea locuia acolo. Nu cred ca Blejnar mai era presedintele ANAF cand ne-am intalnit. In aprilie 2012 a cazut Guvernul Boc prin motiune de cenzura si pe Blejnar l-a schimbat Victor Ponta", a mai aratat Gheorghe Stefan.Intrebat de judecatoarea Anca Saru cu cine mai era cand s-a intalnit cu Blejnar, Stefan a spus ca era insotit in concediu de Mircea Sandu si de sotia lui, dar si de patronul hotelului Irisa din Bucuresti. "Mircea Sandu are un apartament in Nisa, nu cred ca s-a cazat la hotel", a mai declarat fostul primar din Piatra Neamt.Tot marti a fost audiat si un martor cu identitate protejata. El a a aratat ca a fost cu un grup de prieteni in concediu la Nisa in vara lui 2012, cand Gheorghe Stefan s-a intalnit cu Blejnar. "Eram alaturi de Gheorghe Stefan cand s-a intalnit cu Blejnar. Am auzit o discutie. Blejnar i-a zis lui Stefan ca a rezovat problema cu Berdila Ulterior, am aflat de la Stefan ca Berdila e proprietarul unei companii IT, Romsys, care are contracte cu ANAF. De la Stefan am aflat ca anumite comisioane din acele contracte mergeau catre Blejnar. Nu stiu cum a ajuns Blejnar la Nisa, Eu merg anual la acolo. Blejnar era atunci presedinte al ANAF, il stiam din mass-media. Mi s-a parut o discutie amicala, prieteneasca. Intalnirea a avut loc intr-un spatiu public, zona pietonala, turistica a statiunii. Nu am fost cercetat niciodata", a declarat martorul cu identitate protejata prin intermediul unui sistem de videoconferinta.Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar a parasit in 27 aprilie Penitenciarul Rahova, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis, definitiv, inlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar pe o perioada de 60 de zile. Sorin Blejnar a stat in arest aproape sase luni, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, pentru ca ar fi ajutat firma omului de afaceri Bruno Berdila sa castige contracte cu ANAF si ar fi primit in schimb aproape trei milioane de euro.In acest dosar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Sorin Blejnar a fost trimis in judecata in 16 decembrie 2016, pentru trafic de influenta. Potrivit procurorilor, in 2011, in contextul initierii unor proceduri de achizitii publice la nivelul ANAF, Sorin Blejnar ar fi acceptat din partea omului de afaceri Horatiu Bruno Berdila promisiunea de a-i oferi 20 la suta din valoarea unor contracte ce urmau a fi incheiate. In schimbul banilor, Blejnar i-ar fi cerut lui Dan Stroe, pe atunci director de achizitii si investitii publice in ANAF, sa ia masuri astfel incat firma Romsys, controlata de Berdila, sa primeasca acele contracte. In schimb, in perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012, Sorin Blejnar si subalternul sau ar fi primit 13.172.520 de lei, printr-o firma "fantoma" controlata de acestia, cu care societatea omului de afaceri a incheiat mai multe contracte fictive. Din aceasta suma, lui Blejnar i-ar fi revenit 12.513.894 de lei, respectiv aproximativ trei milioane de euro, au scris procurorii in actul de sesizare a instnatei. Anchetatorii sustin ca Sorin Blejnar ar fi folosit cinci firme de tip fantoma, ai caror asociati sunt cu precadere cetateni arabi, pentru a scoate din banca cele aproximativ trei milioane de euro primite drept mita de la societatea in favoarea careia a intervenit pentru castigarea a doua contracte cu ANAF. Fostul director de achizitii si investitii publice din ANAF Dan Stroe le-a spus procurorilor DNA Ploiesti ca a dus mita provenita din contractele incheiate de ANAF cu firma Romsys in biroul lui Blejnar. Potrivit unor surse judiciare, banii i-ar fi fost dusi lui Blejnar in cutii de hartie de copiator.Sorin Blejnar are o condamnare de cinci ani de inchisoare primita, in 9 iunie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul "Motorina".