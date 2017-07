Dan Voiculescu, la iesirea din Spitalul Universitar: Mi-au fost furati trei ani din viata / Nu exista niciun prejudiciu, decizia va fi demontata de justitie

"Mi-au fost furati trei ani din viata", a spus el, in fata ziaristilor, afirmand ca nu exista "niciun prejudiciu" in dosarul sau, deoarece "decizia va fi demontata de justitia romana"."Despre Rahova pot sa va spun ca, indiferent de vorbe, mie mi-au fost furati trei ani din viata. Acesti trei ani nu mi-i mai da nimeni, chiar daca intra Basescu la inchisoare, chiar daca va plati toata lumea pentru abuzurile facute", a sustinut Voiculescu.Acesta a inceput prin a explica ziaristilor ce problema medicala a provocat internarea sa la Spitalul Universitar, ocazie cu care i-a multumit si lui Sorin Oprescu. "Am avut un sindrom de ocluzie intestinala mecanica, provocata de o strangulare a intestinului subtire" pentru care "sigur voi fi operat", a sustinut Voiculescu, asemanand boala sa cu un "".Dupa care Dan Voiculescu le-a cerut ziaristilor sa inchida ochii pentru un exercitiu de "telepatice". El a declarat ca in inchisoare il dureau "foarte tare pleoapele" - "pe timp de ziua stateam mai mult de jumatate cu ochii inchisi - dar in acest fel a reusit sa isi creeze "un biotop" al sau, "un fel de acvariu in care am incercat si chiar am reusit sa traiesc".Voiculescu le-a cerut in continuare ziaristilor sa se "teleporteze" in biroul lui Traian Basescu, "sa auzim cum spunea Coldea maine luam judecatorul x, o bagam pe Camelia Bogdan, spuneau cu cateva zile inainte o sa ii dam zece ani si cat de mult regreta ca nu am putut sa ii dam 20 de ani".In final, Dan Voiculescu le-a cerut ziaristilor sa tina "ochii mari deschisi" si sa "ne uitam spre orizont": "La orizont eu vad in continuare o lupta pe viata, pe moarte, pe puscarie, cu abuzurile mai ales ale celor puternici impotriva celor care nu se pot apara singuri, care au in ei dorinta de a se apara si nu au puterea de o face"."Voi continua cu toate fortele mele, mai ales ca determinarea mea e intarita de cei trei ani de puscarie, sa lupt cu abuzurile", a mai spus el.