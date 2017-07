Directorul general al Administratiei Porturilor Dunarii din Giurgiu si fostul director al Autoritatii Navale Romane, trimisi in judecata de DNA

Ancheta DNA vizeaza semnarea unui act aditional la un contract de vanzare - cumparare prin care un imobil a trecut, fara plata, din patrimoniul Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu in patrimoniul Autoritatii Navale Romane.Prejudiciul adus Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu" este estimat la 255.372,726 euro fara TVA (reprezentand contravaloarea respectivului imobil), concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru Autoritatea Navala Romana.La data de 26 mai 2017, inculpatul Matei Cristian, in calitate de director al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu" (C.N. A.P.D.F.), cu incalcarea dispozitiilor legale privitoare la buna gestiune financiara in administrarea patrimoniului public, a indeplinit in mod defectuos, cu rea credinta, acte ce tin de atributiile de serviciu, conducere, administrare si control.Concret, acesta impreuna cu inculpatul Trandafir Razvan-Gabriel, la instigarea inculpatului Cazan Liviu-Aurelian, au semnat un act aditional la un contract de vanzare - cumparare prin care un imobil a trecut, fara plata, din patrimoniul C.N. A.P.D.F. Giurgiu in patrimoniul Autoritatii Navale Romane (ANR).Aceste demersuri ale inculpatilor au condus la producerea unui prejudiciu C.N. A.P.D.F. Giurgiu in suma de 255.372,726 euro fara TVA (reprezentand contravaloarea respectivului imobil), concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit pentru Autoritatea Navala Romana.Actionand in aceasta maniera, inculpatii Matei Cristian si Trandafir Razvan-Gabriel au urmarit fraudulos, ingreunarea tragerii la raspundere penala a inculpatului Cazan Liviu-Aurelian, in cadrul dosarului penal mediatizat prin comunicatul nr. 496/VIII/3 din 16 mai 2017.Pana la aceasta data Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" (C.N. A.P.D.F.) S.A. Giurgiu nu a comunicat daca se constituie parte civila in cauza.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta.