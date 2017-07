Gheorghe Stefan "Pinalti" va executa 3 ani si jumatate de inchisoare, dupa contopirea pedepselor; decizia nu e definitiva

Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis, joi, cererea de contopire formulata de Gheorghe Stefan cu privire la pedepsele de trei ani si jumatate de inchisoare si, respectiv, trei ani de detentie pe care le are.El a fost condamnat la sase ani de detentie in dosarul Microsoft, insa Curtea de Apel Ploiesti a redus, in data de 26 iunie, printr-o decizie definitiva, la trei ani si jumatate de inchisoare aceasta pedeapsa, dupa ce a admis o contestatie la executare formulata de fostul primar, constatand ca sunt incidente dispozitiile articolului 19 din Legea 692/2002 (care prevad posibilitatea de reducere a pedepsei ca urmare a cooperarii in calitate de martor pentru alte cauze asemanatoare - n.r.).De asemenea, Gheorghe Stefan a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti in luna aprilie la trei ani de detentie in dosarul privind finantarea PDL.Astfel, Tribunalul Prahova a constatat ca faptele pentru care a fost condamnat Gheorghe Stefan in cele doua dosare sunt concurente si a stabilit ca, in urma contopirii pedepselor, fostul primar va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de trei ani si sase luni de detentie.Decizia postata pe portalul instantelor de judecata poate fi contestata in termen de trei zile de la comunicare.