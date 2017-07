DNA incepe urmarirea penala fata de fostul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in afacerea Belina, locul preferat de pescuit al lui Dragnea / Vezi in text implicarea liderului PSD in aceasta afacere

GADEA ADRIAN IONUT, la data faptei presedinte al CJ Teleorman

IORDAN NELA DORICA, la data faptei inspector in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, ambii acuzati de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata,

DUMITRESCU MIRCEA, la data faptei administrator public al judetului Teleorman, acuzat de complicitate la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata.

In noiembrie 2013, executivul condus de premierul Victor Ponta emite Hotararea de Guvern 943 prin care Insula Belina si Bratul Pavel trec de la Apele Romane la CJ Teleorman, condus la vremea respectiva de Adrian Gadea, care tocmai ii luase locul lui Dragnea. Hotararea este senata de Ponta si contrasemnata intre altii si de Liviu Dragnea, pe atunci vicepremier.

Guvernul si-a motivat transferul prin dorinta CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă. Cel putin asa scrie in nota de fundamentare a HG 943/2013, asumata chiar de Liviu Dragnea - pe atunci vicepremier.

Pe data de 16 ianuarie 2014, CJ Teleorman si Teldrum semneaza noile contracte de inchiriere. Compania condusa de fostii colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea ajunge astfel sa administreze Lacul Belina si Bratul Pavel, proaspat trecute in ograda judetului. Mentionam ca Tel Drum avea deja suprafete de teren inchiriate aici inca din 2011.

In mod ciudat, peste numai doua luni, in martie 2014, Tel Drum solicita Consiliului Judetean dreptul de a cesiona aceste terenuri. Consiliul Judetean, condus la acea vreme de Adrian Gadea, supune solicitarea Teldrum la vot in sedinta din 27 martie. Un consilier judetean ii atrage atentia: “Nouă nu ne este clar, un vot al nostru poate să însemne peste ani o dare cu subsemnatul, o responsabilitate materială.”

Aici apare marele mister: cui i-a cesionat Tel Drum micul paradis de langa Dunare?

La o luna de zile dupa ce HotNews.ro trimite o cerere extinsa de informatii in baza legii 544, in care solicitam contracte de incheriere, concesiune, expunere de motive, rapoarte de expertiza, acte aditionale etc, Consiliul Judetean Teleorman raspunde pe data de 9 iunie si transmite toate aceste documente in copie.

Unul din documente este contractul de cesiune incheiat pe 8 aprilie 2014 intre Tel Drum si firma Trident 51 SRL, care astazi il are ca actionar cu 90% pe Stefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea. La data incheierii contractului de concesiune cu Teldrum, fiul lui Dragnea nu figura inca actionar in Trident 51 SRL. Stefan Valentin Dragnea a devenit actionar majoritar abia trei ani mai tarziu, in martie 2017.

Suprinzator, pe 1 februarie 2017, atunci cand izbucneau protestele publice impotriva lui Liviu Dragnea si a OUG 13, Trident 51 SRL notifica Consiliul Judetean Teleorman ca inceteaza contractul de cesiune cu Tel Drum. In consecinta, Tel Drum revine ca aministrator al domeniului folosit de Liviu Dragnea.

In rezumat, Guvernul Ponta, cu semnatura lui Dragnea, trece in noiembrie 2013 lacul Belina de la Apele Romane la CJ Teleorman, de aici lacul ajunge in inchiriere la Tel Drum (firma fostilor colegi ai lui Dragnea) iar dupa doar trei luni lacul este concesionat firmei Trident 51 SRL, care la randul ei intra mai tarziu in proprietatea lui Valentin Stefan Dragnea, fiul sefului PSD.

In acest dosar sunt urmariti penal:Care sunt acuzatiile procurorilor:In luna ianuarie 2014, Adria Gadea, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul lui Dumitrescu Mircea, nu a indeplinit acte prevazute in dispozitiile legislatiei primare, fapt ce a condus la incheierea cu o societate comerciala (Tel Drum, n.r.) si o alta persoana a trei contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea (in suprafata totala de 80 ha).Concret, aceste contracte au fost incheiate pe o perioada de 10 ani (la preturi de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/luna si 3.988 lei/luna, toate fara TVA), fara organizarea unei licitatii si fara initierea si parcurgerea procedurii de emitere a unei hotarari de consiliu judetean.Scopul acestora era darea suprafetelor respective in folosinta temporara a locatarului pentru cresterea pestelui in regim natural, fara furajare, pentru pescuit sportiv si agrement, interzicandu-se desfasurarea oricaror altor activitati.Contractele respective au facut obiectul controlului financiar preventiv, viza fiind acordata in aceeasi zi, 16 ianuarie 2014, de catre Iordan Nela Dorica, inspector in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, in conditiile in care aceasta cunostea modalitatea de incheiere a acelor documente.Prin aceste demersuri a fost cauzata o vatamare a intereselor publice, legitime ale CJ Teleorman, totodata, fiind obtinut un folos necuvenit de catre beneficiarii contractelor, reprezentat de dobandirea imobilelor respective, sustin procurorii DNA.HotNews.ro a dezvaluit, in mai 2017, ca locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea, este lacul Belina , despre care satenii din Seaca spuneau inca de atunci ca este a lui Dragnea. Aici au fost facute pozele cu Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu, la pescuit.In noiembrie 2013 Guvernul Ponta a trecut prin HG insula Belina, lacul Belina si bratul Pavel din administratia Apelor Romana in administratia Consiliului Judetean Teleorman. Guvernul si-a motivat transferul prin dorinta CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă.Zona de agrement, cu hotel, bazine de inot n-a mai aparut, in schimb Tel Drum a ridicat cateva constructii cu circuit inchis unde uneori vin Dragnea si invitatii sai la pescuit. Proprietatea este ferita de privirile curiosilor si bine pazita. Pentru cele 70 de hectare luate in concesiune in 2014, Tel Drum plateste putin peste 7000 de lei pe luna.In iunie, HotNews.ro a descoperit ca Tel Drum a cesionat (cedat) mai departe proprietatea, dupa numai trei luni, catre o terta firma . Numele firmei a ramas din 2014 pana azi un secret bine pazit. HotNews.ro a obtinut intre timp documente care probeaza cum micul paradis la Dunare a ajuns de la Teldrum la o firma controlata astazi de Stefan Valentin Dragnea. In urma cu trei ani, fiul liderului PSD inca nu figura in actionariat. Firma a renuntat la cesiune in februarie 2017, cam pe cand incepeau protestele, astfel ca micul paradis s-a intors la Tel Drum.