Membrii Comitetului Executiv al FRF care au votat dezafilierea Craiovei au fost achitati definitiv de Curtea de Apel Bucuresti

Este vorba de 9 dintre cei 12 membri ai Comitetului Executiv al FRF care au participat, pe 20 iulie 2011, la sedinta in care s-a hotarat excluderea provizorie a SC Fotbal Club U Craiova SA: Octavian Goga - vicepresedinte FRF, Marius Stan - reprezentant al cluburilor din Liga I, Cornel Sfaiter - reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a, Marian Rusen - reprezentant al cluburilor din Liga a 2-a, Stefan Stana - reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a, Cristi Bobar - reprezentant al cluburilor din Liga a 3-a, Paul Costas - reprezentant al cluburilor de copii si juniori, Marian Palarie - reprezentant al cluburilor de fotbalul feminin, Vasile Avram - presedinte CCA.Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost judecati intr-un dosar separat, iar Sorin Terbea, reprezentantul cluburilor de fotbal in sala, a decedat in 2013.Curtea de Apel Bucuresti a respins apelurile declarate de Adrian Mititelu, Peluza Sud Craiova, Fan Club Universitatea Craiova - Legiunea XII, FC U Craiova SA, Club Sportiv Judetean Stiinta U Craiova, Fotbal Club U Craiova si ANAF, fiind mentinuta decizia de achitare data in noiembrie 2016 de Tribunalul Bucuresti.Decizia vine dupa ce tot judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti i-au achitat, in iunie 2017, pe fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, si fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir, judecati separat in dosarul dezafilierii clubului Universitatea Craiova.In iunie 2013, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir au fost trimisi in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata; folosirea influentei ori autoritatii persoanei care indeplineste o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite si sustragere de sub sechestru. Cei doi au fost condamnati initial la 3 ani inchisoare cu suspendare si plata a 240 milioane de euro catre clubul Universitatea Craiova, insa au fost apoi achitati de Curtea de Apel Bucuresti.DNA a decis sa nu-i puna sub acuzare pe ceilalti membrii ai Comitetului Executiv al FRF, insa Adrian Mititelu a atacat decizia procurorilor de neincepere a urmaririi penale. Plangerea lui Mititelu a fost admisa de instanta, astfel incat a fost deschis un dosar pentru abuz in serviciu pe numele celorlalti membri ai Comitetului FRF.Judecatorii au dispus in final achitarea atat a lui Dumitru Dragomir si Mircea Sandu, cat si a celorlalti membri ai Comitetului Executiv al FRF.