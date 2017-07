Sorin Pantis, fost ministru al Comunicatiilor, ramane cu pedeapsa de 7 ani de inchisoare in dosarul ICA

Fostul demnitar a depus, in 6 iunie, o cerere de revizuire a sentintei, in care a invocat faptul ca a fost condamnat de judecatoarea Camelia Bogdan, exclusa ulterior din magistratura pe motiv ca a participat la un seminar unde a predat mai multe cursuri unor functionari din Ministerul Agriculturii.Sorin Pantis a mai facut o contestatie in anulare si a dat in judecata Agentia Domeniilor Statului si Ministerul Agriculturii, contestatie respinsa de Curtea de Apel Bucuresti in aprilie 2015. El contesta atunci modul de constituire a completului de judecata care l-a condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul ICA. Acum, Pantis a considerat ca se impune revizuirea sentintei din 2015, avand in vedere ca judecatoarea Bogdan a fost exclusa intre timp din magistratura.Marti, Curtea de Apel Bucuresti a respins ca inadmisibila solicitarea acestuia de revizuire a sentintei, iar decizia este definitiva.In februarie 2016, Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu in dosarul Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), dupa ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat in cauza, au sustinut ca judecatoarea Camelia Bogdan este incompatibila deoarece a participat si predat la un seminar organizat de o asociatie care era finantata de Ministerul Agriculturii, parte vatamata in dosar. In 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis sa respinga sesizarea si au aratat ca nu exista nicio abatere disciplinara din partea judecatoarei. Decizia a fost insa infirmata de Lucian Netejoru, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare, care a decis sa transmita sesizarea la Sectia pentru judecatori a CSM. In argumentatia sa, Netejoru arata ca judecatoarea Camelia Bogdan ar fi incalcat articolul 99 din legea magistratilor, articol potrivit caruia constituie abatere disciplinara incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii. In februarie 2017, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan pentru incalcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, respectiv pentru "incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii". Decizia a fost atacata cu recurs de Camelia Bogdan, la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.In dosarul ICA au fost condamnati definitiv, in 8 august 2014, de Curtea de Apel Bucuresti, Dan Voiculescu la 10 ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, la opt ani de inchisoarem si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis, la sapte ani de inchisoare. De asemenea, fostul director al Institutului de Cercetari Alimentare Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat la opt ani de inchisoare si a fost eliberat conditionat in septembrie 2016.