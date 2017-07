Fostul manager al Spitalului Malaxa, Florin Secureanu, scapa de arestul preventiv

Curtea de Apel Bucuresti a respins o contestatie a DNA si a mentinut decizia Tribunalului Bucuresti din 7 iulie, hotararea fiind definitiva. Secureanu a stat aproape sapte luni in arest preventiv.Pe 10 iulie, Secureanu i-a rugat pe magistrati sa-l elibereze din arest, aratand ca si-a recunoscut in totalitate faptele: "Va aduc la cunostinta ca regret faptele care mi se imputa si le recunosc. La ultima intrevedere cu procurorii, am recunoscut absolut toate acuzatiile care mi-au fost aduse. Marturia mea oscilanta din timpul urmaririi penale s-a datorat faptului ca doream sa vad mai intai finalizate expertizele efectuate in dosar. Am recunoscut toate faptele, pe care le regret. Rugamintea mea este sa imi schimbati masura preventiva. Am probleme pulmonare si acestea pot fi tratate doar in institutiile spitalicesti. Am o lucrare de stomatologie care a ramas neterminata si ar putea duce la septicemie. Vreau sa va aduc la cunostinta ca doresc sa acopar din prejudiciu. Am un vecin are doreste sa achizitioneze un imobil pe care il detin. Vreau sa imi manifest intentia de a acoperi o parte din prejudiciu, pentru a demonstra buna mea credinta fata de faptele comise", declara atunci Secureanu.Pe 15 mai, Florin Secureanu a fost trimis in judecata de DNA, in stare de arest preventiv, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare - cinci fapte, dintre care una cu consecinte deosebit de grave - si luare de mita.Procurorii sustin ca, dupa ce a fost numit manager in anul 2009, Secureanu a conceput si pus in aplicare mai multe mecanisme prin care si-a insusit sume semnificative de bani din patrimoniul spitalului, in cuantum de 9.144.053 lei.Florin Secureanu si-a insusit sume de bani in numerar din casieria Spitalului 'Malaxa', cu justificarea achitarii in numerar a unor bunuri si servicii evidentiate ca fiind livrate/prestate de doua societati comerciale cu comportament fiscal neadecvat. In realitate, aceste doua societati comerciale nu au livrat/prestat niciun bun/serviciu spitalului. Secureanu si-a insusit in acest mod suma totala de 1.944.537 lei.Pe de alta parte, Florin Secureanu a folosit si alte metode mai complexe, finalizate cu insusirea, din fondurile spitalului, a unor sume semnificative de bani, sub pretextul achitarii altor servicii sau bunuri de care ar fi beneficiat institutia spitaliceasca si care s-au dovedit a fi fictive in totalitate.Procurorii mai arata ca, in perioada 20 mai 2011 - 24 noiembrie 2016, pentru a mentine relatiile contractuale dintre Spitalul 'Malaxa' si o societate comerciala care avea calitatea de furnizor de consumabile medicale, Secureanu a pretins si a obtinut de la firma respectiva achitarea contravalorii a 754 prestatii de servicii de turism (cazare, masa, bilete de avion) in valoare totala de 1.279.402 lei.De pachetele turistice a beneficiat in cea mai mare parte Secureanu, dar si apropiati ai sai: prieteni, membri de familie, medici si alti angajati ai spitalului. Toate pachetele turistice au fost achizitionate prin intermediul aceleiasi agentii de turism, Secureanu fiind cel care decidea cand si unde urma a fi efectuata deplasarea, persoanele participante.Serviciile turistice au constat in achizitionarea de bilete avion, cazare, inchirieri auto, mic dejun, iar destinatiile au fost variate, atat in tari din Europa (Italia, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Franta, Elvetia, Belgia, Olanda, Ungaria, Malta, Anglia, Turcia), Statele Unite ale Americii (New York, Las Vegas, Washington), Canada, Asia (China, Indonezia), Australia, Noua Zeelanda, dar si in orase din Romania.