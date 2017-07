Fostul director al Finantelor Publice Prahova, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost achitat pe fond

Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii Curtii de Apel Ploiesti au admis apelul procurorilor DNA Ploiesti declarat impotriva sentintei Tribunalului Prahova si l-au condamnat definitiv pe Daniel Petre la trei ani de inchisoare cu suspendare pe durata unui termen de incercare de sase ani in dosarul in care este acuzat de luare de mita.De asemenea, instanta a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 40.000 lei, obligandu-l, totodata, la plata sumei de 7.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.Decizia este definitiva.Daniel Petre a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti in mai 2015 trecut sub acuzatia ca a luat mita in valoare totala de 60.000 de lei, el avand succesiv, la data faptelor, functiile de director executiv adjunct la Directia Economica din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Prahova, cu atributii delegate de administrator public, si ulterior director executiv in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Prahova.In rechizitoriul intocmit de anchetatori se arata ca Petre a primit in trei randuri, in perioada aprilie - mai 2012, de la un denuntator sumele de 20.000 lei, 10.000 lei, respectiv 20.000 lei (in total 50.000 lei), pentru ca, in calitatea sa de director executiv adjunct al Directiei Economice din cadrul CJ Prahova, sa favorizeze o societate la care persoana respectiva avea interese economice, in sensul atribuirii unei lucrari finantate din fondurile CJ privind modernizarea unui drum judetean.De asemenea, inculpatul a promis ca va face demersuri si in legatura cu efectuarea cu prioritate a platilor catre aceasta societate si pentru suplimentarea cu 20% din valoarea totala a lucrarii, pe parcursul derularii contractului, se arata intr-un comunicat emis la acea data de DNA. Ulterior, in aprilie 2013, Daniel Petre, care la acel moment era director executiv in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova, a primit de la acelasi denuntator suma de 10.000 lei, pentru a favoriza aceeasi societate comerciala, cu ocazia unui control derulat de catre inspectorii din subordinea sa.Potrivit comunicatului, anchetatorii au dispus disjungerea si continuarea cercetarilor fata de Daniel Petre intr-un dosar separat, aflat la DNA Ploiesti.