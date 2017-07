DNA s-a sesizat din oficiu dupa publicarea unui raport legat de Dragnea si atribuit unui serviciu secret: Indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni asimilate coruptiei

"In acest moment este inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapta (in rem)", precizeaza DNA, intr-un raspuns remis HotNews.ro. la intrebarea daca Directia s-a autosesizat in urma articolului publicat in data de 6 iulie de RisjeProject intitulat "Serviciul lor secret".DNA precizeaza ca "aceasta etapa nu are caracterul formularii unor acuzatii impotriva unei persoane, ci are doar semnificatia instituirii cadrului procesual in care se pot strange primele probe cu privire la o anumita fapta".Este vorba de un dosar nou. Imediat dupa publicarea anchetei RISE, DNA preciza, la solicitarea presei, ca "o parte dintre aspectele conținute în investigația jurnalistică publicată la data de 6 iulie 2017 fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul DNA", in care s-a "dispus, la data de 19 februarie 2016, începerea urmăririi penale in rem (față de fapte) sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției".In documentul atribuit serviciului secret al MAI se arata ca "la nivelul Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman se detin o serie de informatii cu privire la presedintele Consiliului Judetean Dragnea Liviu, care si-a format o retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet" si se reclama savarsirea unor fapte penale.