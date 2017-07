Sefa serviciului de achizitii de la spitalul Obregia, retinuta de DNA

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:In perioada octombrie 2012 - decembrie 2016, inculpata Faur Elena, in calitate de sef al Serviciului Achizitii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", si-a indeplinit in mod defectuos, prin incalcarea legislatiei primare, atributiile de serviciu ce ii reveneau in domeniul achizitiilor publice, (cu privire la cercetarea pietei pentru obtinerea celei mai bune oferte, negocierea conditiilor comerciale cu furnizorii, etc.).Concret, inculpata Faur Elena a atribuit contractele de achizitie lucrari sau produse doar unor societati "agreate" desi preturile practicate de acestea erau mult mai mari decat cele practicate de alti operatori economici.In acest sens, este de mentionat faptul ca in urma compararii preturilor cu care produsele au fost comercializate catre spital, cu preturile la care aceste societati au achizitionat, ele insele, produsele, a rezultat o supraevaluare a acestora cu 200% pana la 1.100%.Prin aceste demersuri a fost produs unitatii medicale un prejudiciu de 2.994.608,69 lei, ce constituie totodata un folos necuvenit pentru firmele beneficiare al contractelor.In cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.