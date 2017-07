Mircea Basescu a depus o noua cerere de eliberare conditionata

Noua cerere de liberare conditionata a fost depusa la Judecatoria Medgidia si are termen de judecata miercuri, potrivit portalului instantei. Decizia Judecatoriei Medgidia nu va fi definitiva.Aceasta este cea de a treia cerere de liberare conditionata depusa de Mircea Basescu.La sfarsitul lunii mai, fostul sef al statului Traian Basescu spunea ca fratele sau, transferat atunci de la Penitenciarul Poarta Alba la Penitenciarul Jilava, este foarte bolnav si trebuia eliberat din septembrie anul trecut. "Am fost la Jilava. Fratele meu e acolo pentru ca i-au introdus 5 stenturi. Nu mai putea merge. Nu ii mai circula sangele. El trebuia eliberat din septembrie, anul trecut", afirma Traian Basescu.Mircea Basescu a mai formulat cereri de liberare conditionata in toamna anului trecut, dar si in luna martie a acestui an, aratand ca a indeplinit toate conditiile, atat fractia obiectiva, numarul obligatoriu de zile care trebuia efectuat, cat si criteriul subiectiv, precizand ca a avut o conduita buna in detentie si a participatla activitatile organizate in penitenciar. El invoca si problemele de sanatate de care sufera, afirmand ca are nevoie de o operatie pe cord deschis pentru inlocuirea by-pass-urilor montate in urma cu 15 ani. Mircea Basescu a mai spus in fata instantei ca a fost diagnosticat recent cu diabet si ca se confrunta cu o lipsa a medicamentelor necesare, facand o cerere pentru a le achizitiona, dar chiar si asa nu le primeste intotdeauna.Ultima decizie a instantei privind liberarea conditionata a lui Mircea Basescu a fost data in 29 martie de Tribunalul Constanta, care i-a respins definitiv solicitarea.Mircea Basescu executa pedeapsa la Penitenciarul Poarta Alba, iar in luna februarie i-a fost schimbat regimul de detentie de la semideschis la deschis, el fiind mutat la sectia exterioara a penitenciarului de la Valu lui Traian.Mircea Basescu a fost condamnat definitiv, in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel. Instanta a pastrat astfel decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016. In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta.