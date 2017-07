DNA precizeaza ca o parte din aspectele relevate de RISE Project fac obiectul unui dosar penal

"In acest dosar, constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii au dispus, la data de 19 februarie 2016, inceperea urmaririi penale in rem (fata de fapte) sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei", potrivit sursei citate.DNA mai precizeaza ca, dupa inceperea urmaririi penale in rem, au fost administrate mijloace de proba constand in audieri de martori, ridicari de documente, solicitari de relatii de la autoritatile nationale si de la autoritatile din Brazilia.Totodata, jurnalistul Ondine Ghergut a anuntat vineri ca a depus o sesizare la DNA privind dezvaluirile Rise Project.