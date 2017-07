Virgil Ivan, fost direct Medicover-Synevo, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru una dintre cele mai mari spagi date in domeniul medical

Potrivit DNA, in perioada iulie 2009 - mai 2016, in calitate de manager al unitatii spitalicesti, Danut Capatana a pretins de la mai multi reprezentanti de societati comerciale sume de bani din care a primit, in total,197.858 de euro, 27.900 USD si 4.768.698 de leiDin totalul banilor primiti ca mita, suma de 4.768.698 de lei a provenit de la Constantin Virgil Ivan, director general al Medicover-Synevo, la acea data, fiind remisa in perioada iulie 2009 - mai 2016, in vederea derularii in bune conditii a doua contracte si a platii la timp a facturilor aferente acestora, sub forma unor plati lunare aferente unor servicii de consultanta neefectuate.Dan Capatana a fost si el in trecut manager al retelei de laboratoare Synevo-Medicover pentru regiunea de sud-est, potrivit Ziua de Constanta Potrivit sursei citate, Synevo Romania SRL avea ca actionar frma ABC Medicover Holdings BV, cu sediul in Olanda, si ca administrator pe Virgil Ivan, care era si director Synevo Romania.