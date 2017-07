Sergiu Marian, fost subprefect de Vaslui inchis pentru fapte de coruptie, a fost eliberat conditionat

Tribunalul Vaslui a dispus liberarea conditionata din penitenciar a fostului subprefect al judetului din perioada 2005-2009, Sergiu Marian, condamnat in ianuarie 2015 la patru ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, instigare la fals intelectual si luare de mita, infractiuni comise in perioada cat a ocupat functia publica de conducere in Prefectura Vaslui. Magistratii de la Tribunalul Vaslui au mentinut hotararea data initial de judecatorie, care a acceptat cererea comisiei de liberare conditionata a Penitenciarului Vaslui. In fapt, Sergiu Marian a stat efectiv in inchisoare doi ani si jumatate.Magistratii ieseni au admis apelul procurorilor DNA, dupa ce instanta de fond de la Tribunalul Vaslui ii condamnase initial pe Sergiu Marian si pe Mihai Hudum la cate trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, in conditiile in care amandoi inculpatii aveau in antecedente cate o condamnare cu suspendare pentru fapte similare.Potrivit rechizitoriului DNA, in cursul anului 2007, Sergiu Marian, in calitate de subprefect al judetului Vaslui, a urmarit sa dobandeasca anumite suprafete de teren in conditii avantajoase, concepand un plan potrivit caruia terenurile respective urmau sa fie scoase din patrimoniul ADS Vaslui si retrocedate unor persoane cu care urma sa incheie ulterior contracte de vanzare-cumparare. Desi persoanele respective nu aveau dreptul la reconstituire pe respectivele amplasamente, au stabilit anchetatorii, Sergiu Marian "avea in vedere ca putea sa influenteze procedura de retrocedare, stabilind in mod unilateral, in functie de propriile interese, locatia terenurilor ce urmau a fi retrocedate".Procurorii DNA au mai stabilit ca, prin scoaterea nelegala din patrimoniul ADS a suprafetelor de teren ce totalizau 21 de hectare a fost produs un prejudiciu de 228.904 lei, respectiv 54.000 de euro, in dauna statului. Aceasta suma reprezenta, potrivit anchetatorilor, diferenta de valoare existenta dintre terenurile retrocedate ilegal si cele la care fostii proprietari erau indreptatiti.Sergiu Marian mai este condamnat intr-un alt dosar de coruptie la sase ani si opt luni de inchisoare, insa sentinta nu este una definitiva. Ca si in speta pentru care a stat in inchisoare, fostul subprefect este acuzat ca, tot in calitate de vicepresedinte al Comisiei Judetene de Fond Funciar, i-ar fi facilitat fratelui sau achizitionarea de terenuri la preturi sub cele ale pietei.