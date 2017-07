Fostul manager al Spitalului Judetean Constanta, condamnat definitiv la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita

Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat, miercuri, sentinta in dosarul lui Danut Capatana, fostul manager al SCJU Constanta. El a primit o condamnare de 6 ani si 8 luni de inchisoare, decizia fiind definitiva.In acelasi dosar, in luna decembrie a anului trecut, Danut Capatina primise o condamnare de 13 ani si 4 luni din partea Tribunalului Bucuresti Potrivit DNA, in perioada iulie 2009 - mai 2016, in calitate de manager al unitatii spitalicesti, Danut Capatana a pretins de la mai multi reprezentanti de societati comerciale sume de bani din care a primit, in total,197.858 de euro, 27.900 USD si 4.768.698 de lei.Banii au fost primiti atat in mod direct, cat si prin intermediul firmei S.C. Picus Consulting S.R.L. Sau al unor firme off-shore detinute de Capatana sau de amicii sai, in schimbul incheierii unor contracte intre societatile respective si spital.Aceste contracte vizau achizitia de servicii IT si, ulterior, de mentenanta IT, servicii medicale de medicina muncii, destinate angajatilor spitalului, dar si servicii medicale constand in analize de laborator.Sumele achitate cu titlu de mita au fost virate de catre reprezentantii societatilor comerciale care au incheiat contracte cu Spitalul Judetean Constanta in conturile firmei Picus Consulting si al firmelor off-shore, in baza unor contracte de prestari servicii de consultanta fictive.Din totalul banilor primiti ca mita, suma de 4.768.698 de lei a provenit de la Constantin Virgil Ivan, director general al unei societati comerciale, fiind remisa in perioada iulie 2009 - mai 2016, in vederea derularii in bune conditii a doua contracte si a platii la timp a facturilor aferente acestora, sub forma unor plati lunare aferente unor servicii de consultanta neefectuate.Danut Capatana a mai fost condamnat, in luna august a anului trecut, de Tribunalul Constanta la patru ani si patru luni de inchisoare pentru tentativa la abuz in serviciu, dupa ce pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de productie si distributie de oxigen medicinal, in anul 2010, a incalcat dispozitiile legale privind achizitiile publice. In dosarul respectiv, decizia nu este definitiva.De asemenea, el mai are alte doua dosare in care a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie.Danut Capatana a condus Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta din 2009 si pana in mai 2016.