Sorin Alexandrescu, fostul director al Antena Group, s-a predat la Politia Ilfov pentru a fi incarcerat

In acelasi dosar, Dan Voiculescu, acuzat de complicitate la santaj, a fost achitat, iar si fiica sa, Camelia Voiculescu, acuzata de procurori tot de complicitate la santaj, a primit un an si 6 luni de inchisoare cu suspendare.Instanta a dispus si o amenda de 200.000 de lei pentru Antena Tv Group, persoana juridica, pentru santaj.Instanta suprema a mai decis miercuri achitarea lui George Daniel Matiescu, imputernicit al Intact Publishing, precum si a societatilor SC Intact Publishing si SC Antena 3 SA, acuzate de DNA de santaj si complicitate la santaj in forma continuata.Instanta a mai dispus ca decizia sa fie publicata pe Antena 1, de 10 ori, timp de o luna, in intervalul orar 18:00 - 20:00.Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, si fiica sa Camelia au fost trimisi in judecata pe 1 octombrie 2013, alaturi de Sorin Alexandrescu, atunci directorul general Antena TV Group SA, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, si de fostul sef al ANAF Serban Pop.Potrivit anchetatorilor, in perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, in mod repetat si gradual, acte de constrangere asupra lui Ioan Bendei, atunci administrator al RCC-RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa urmeze conduita impusa de inculpat.Actele de constrangere s-ar fi exercitat verbal, prin afirmatii legate de perspectiva declansarii unui scandal mediatic, dar si prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat ca vor fi facute dezvaluiri cu privire la presupuse fapte de coruptie in care ar putea fi implicat Ioan Bendei. Anchetatorii sustin ca acest spot publicitar a fost realizat din dispozitia Cameliei Voiculescu si a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, si a fost difuzat in perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecventa de cinci ori pe zi (in total de 401 ori) de toate posturile TV apartinand SC Antena TV Group SA si SC Antena 3 SA.