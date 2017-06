Fost director al Salinei targu Ocna, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

Ce acuza procurorii:In toamna anului 2013, Goaga Daniel, in calitate de director al Sucursalei Salina Tg. Ocna din cadrul Societatii Nationale a Sarii - S.A., a pretins de la un om de afaceri efectuarea, cu titlu gratuit, a lucrarilor de constructie a unei case in schimbul atribuirii unor contracte catre firma acestuia.In acest context, in cursul anului 2014, Goaga Daniel, in exercitarea atributiilor de serviciu, a participat la atribuirea, catre firma omului de afaceri, a unui numar de sase contracte in valoare totala de 762.660,30 lei fara TVA, beneficiind din partea acestuia de executia unor lucrari la imobilul pe care il edifica in valoare de 54.570 lei.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau.