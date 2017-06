Pedeapsa lui Gheorghe Stefan in dosarul Microsoft, redusa aproape la jumatate dupa denunturile facute de fostul primar la DNA

Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au admis o contestatie formulata de Gheorghe Stefan impotriva unei decizii a Tribunalului Dambovita care a respins contestatia la executare formulata de acesta cu privire la pedeapsa de sase ani de detentie pe care a primit-o in dosarul Microsoft.Instanta a constatat ca sunt incidente dispozitiile articolului 19 din Legea 692/2002 (care prevad posibilitatea de reducere a pedepsei ca urmare a cooperarii in calitate de martor pentru alte cauze asemanatoare - n.r.) si a redus de la sase ani la trei ani si sase luni inchisoare pedeapsa principala aplicata condamnatului prin decizia pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul Microsoft in data de 3 octombrie 2016.Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, ca decizia instantei de reducere a pedepsei aplicate lui Gheorghe Stefan a fost luata in urma denunturilor facute de acesta la DNA, fiind aplicabile in cauza dispozitiile articolului 19 din Legea 692/2002.