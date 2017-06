Sorin Alexandrescu: Sunt victima unei inscenari / Camelia Voiculescu: Nu-mi doresc ca Sorin sa plateasca pentru ce nu a facut

In ultimul cuvant, fostul director general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, a aratat ca nu l-a santajat pe Ioan Bendei, fostul administrator al RCS-RDS, si ca el a urmarit doar realizarea unei anchete jurnalistice."Nu l-am santajat niciodata pe Ioan Bendei, am initiat o ancheta jurnalistica pe baza unor informatii de real interes public, recent anchetate si de DNA. Acesta a fost unicul motiv pentru intalnirea cu Bendei. Este o obligatie a mass media sa verifice informatiile. Am dorit sa obtin informatii suplimentare pentru ancheta jurnalistica, nu m-am gandit ca intalnirile cu Bendei il vor speria. Ancheta mea nu se referea la dansul. Nu a existat niciun interes pentru obtinerea de foloase pentru mine sau pentru compania pe care o conduceam", a aratat Alexandrescu.In continuare, el a afirmat ca se simte victima unei inscenari, adevaratele tinte fiind Dan Voiculescu si fiicele sale."Am sentimentul ca sunt victima unei inscenari. Asteptand sa fiu judecat in camera de consiliu, anchetatorii mi-au zis de 20 de ori sa spun ce stiu despre Camelia si Dan Voiculescu. A fost demarat un mecanism represiv. (...) Nu am savarsit nicio fapta penala, sunt un om responsabil. Toata viata am invatat si am muncit. Sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii in situatia in care voi fi condamnat", a continuat Alexandrescu.La randdul ei, Camelia Voiculescu a aratat ca este victima procurorilor, in conditiile in care acestia doreau sa ajunga la tatal sau."In 2007, m-a trimis in judecata domnul procuror Eva si am fost achitata, acum incearca domnul Papici. Chiar nu ii doresc lui Sorin sa plateasca pentru ceva ce nu a facut. Nu am discutat cu Sorin despre intalnirile lui cu Bendei", a precizat Camelia Voiculescu, cu completarea ca este de acord sa munceasca in folosul comunitatii daca va fi gasita vinovata.Fostul sef al ANAF, Serban Pop a aratat in ultimul cuvant ca nu a savarsit nicio fapta penala."Toate actiunile mele din cadrul acestui proces au fost conform legii. Am oferit informatii lui Alexandrescu potrivit legii transparentei. Ei aveau mai multe documente decat aveam eu. Aceste informatii nu mai puteau sa aiba caracter confidential. Sunt de acord sa prestez munca in folosul comunitatii daca voi fi gasit vinovat", a aratat Pop.Daniel George Matiescu, fostul sef al Intact Publishing, a precizat ca n-a avut nicio clipa intentia de a-i face rau lui Ioan Bendei."Nu am avut reprezentarea ca savarsesc ceva nelegal, erau lucruri pe care le faceam in mod curent. Nu stiam de demersurile lui Sorin Alexandrescu. Eu eram un angajat si nu unul preferat, care lua masa cu ei sau plecau impreuna in concediu. Sunt de accord cu munca voluntara in folosul comunitatii daca voi fi gasit vinovat", a aratat Matiescu.Instanta suprema a stabilit sa se pronunte definitiv in acest dosar pe 28 iunie.