Instanta suprema a respins cererea DNA de emitere a unui nou mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul Ponta-Blair

Dupa ce a fugit din tara, pe numele lui Ghita au fost emise doua mandate de arestare in lipsa, unul dat de Inalta Curte si unul de Curtea de Apel Ploiesti. Fostul deputat se afla in prezent in Serbia, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.Sebastian Ghita a fost eliberat, in luna mai, din arestul Politiei de la Belgrad in schimbul unei cautiuni de 200.000 de euro. El are obligativitatea de a nu parasi capitala Serbiei si de a se prezenta la politie la datele de 1 si 15 ale fiecarei luni pana la solutionarea dosarului ce i-a fost deschis in instanta pentru utilizarea unei identitati false. Sebastian Ghita le-a declarat judecatorilor sarbi ca nu este de acord cu cererea de extradare formulata de Ministerul Justitiei din Romania intrucat 'este persecutat politic'.In dosarul cunoscut sub numele 'Ghita-Ponta-Blair', fostul deputat este cercetat pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire, cu rea-credinta, a bunurilor sau creditului de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect si instigare la savarsirea infractiunii de spalare a banilor.