Un nou termen in procesul in care DNA cere arestarea in lipsa a lui Sebastian Ghita in cazul Hidro Prahova, pe 6 iulie. Ghita nu a putut fi audiat prin videoconferinta

Sebastian Ghita, cercetat pentru coruptie alaturi de cumnatul lui Victor Ponta

Sebastian Ghita nu a putut fi audiat prin videoconferinta din cauza conexiunii, care a fost initial stabilita, dar s-a intrerupt apoi si nu a mai putut fi reluata, a precizat purtatorul de cuvant al Tribunalului Prahova, Alina Anton.De asemenea, la termenul de joi a lipsit interpreta desemnata sa asigure traducerea in raporturile cu autoritatile sarbe, a mai precizat Alina Anton.Instanta a stabilit un nou termen pentru data de 6 iulie.Procurorii DNA au cerut Tribunalului Prahova sa emita mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita in dosarul Hidro Prahova si sa il audieze prin videoconferinta pe fostul deputat.In dosarul Hidro Prahova, Sebastian Ghita este cercetat pentru coruptie alaturi de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu, de fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si de fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma.Procurorii DNA Ploiesti au inceput, in februarie 2015, urmarirea penala intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene in cadrul unui proiect derulat prin SC Hidro Prahova, firma detinuta de Consiliul Judetean Prahova.In acest dosar, anchetatorii il acuza pe cumnatul fostului premier Victor Ponta, Iulian Cristian Hertanu, a carui firma a castigat un contract pentru extinderea retelei de canalizare a orasului Comarnic, din judetul Prahova, de fraudarea de fonduri europene, in timp ce fostul deputat Sebastian Ghita, fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestiia din urma, fostul deputat PSD Vlad Cosma, sunt acuzati de infractiunea de sprijinire a unui grup infractional organizat.Pana acum, pe numele lui Ghita au fost emise trei mandate de arestare in lipsa - unul in dosarul privind vizita in Romania a fostului premier britanic Tony Blair, in care este urmarit penal si fostul prim-ministru Victor Ponta, altul in dosarul de coruptie in care fostul deputat este urmarit penal pentru trafic de influenta, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, iar cel de-al treilea in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat in 26 mai pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro. Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul.Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane.