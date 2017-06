Avocatii lui Darius Valcov din dosarul de coruptie de la Tribunalul Olt au cerut recuzarea completului

Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, a fost prezent miercuri la Tribunalul Olt, unde urma sa dea declaratii in cauza, dar nu a fost audiat deoarece avocatii sai au cerut recuzarea completului.Judecatorul de caz, Otilia Chirita, a spus ca cererea avocatilor lui Darius Valcov va fi inaintata catre completul de solutionare si a fixat un nou termen in proces in data de 28 iunie. Judecatorul Otilia Chirita a amintit ca a formulat anul trecut cerere de abtinere in aceasta cauza, dar cererea sa a fost respinsa. In dosar a mai fost depusa o cerere de recuzare a judecatorului Otilia Chirita, in luna martie anul acesta, dar cererea respectiva a fost respinsa.Pana la termenul de miercuri, in cauza de la Tribunalul Olt in care Valcov este inculpat pentru luare de mita au fost audiati toti martorii. La termenele urmatoare va da declaratie Darius Valcov si vor fi reaudiati unii martori in prezenta inculpatului.In 2015 Darius Valcov a fost trimis in judecata in doua dosare instrumentate de DNA. Unul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar altul la Tribunalul Olt. Valcov este inculpat pentru trafic de influenta si luare de mita.