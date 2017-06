Procesul lui Dragnea: Un fost sef de la DGASPC Teleorman recunoaste ca a falsificat acte 'de frica' sa nu fie dat afara

Constantin Balaban, fost sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din municipiul Alexandria, din cadrul DGASPC Teleorman, este acuzat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si fals intelectual.In sala de judecata, Balaban a declarat ca a fost de acord sa intocmeasca, la cererea directorului DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, fise de prezenta si rapoarte de activitate pentru Adriana Botorogeanu, desi stia ca aceasta din urma nu lucra efectiv in institutie, ci la PSD Teleorman. In context, el a spus ca inainte de anul 2013 a fost presedintele Organizatiei de Tineret a PSD Alexandria.'Mi-a fost frica ca o sa imi pierd serviciul, de aceea am semnat acele acte. Adica sa nu fiu dat afara de directoarea Floarea Alesu. Aceasta mi-a spus ca nu este treaba mea sa ma interesez de situatia Adrianei Botorogeanu. Nu contest intocmirea inscrisurilor. Ca orice om, mi-a fost frica ca o sa imi pierd serviciul (...). Multi colegi din cadrul DGASPC Teleorman erau agitati pentru ca li se cerea sa intocmeasca diverse documente. Stiam ca Botorogeanu facea parte din PSD, pentru ca si eu faceam parte din partid. Nu stiu daca ea era sustinuta de cineva. Au fost persoane in Directie care si-au aratat nemultumirea ca Botorogeanu nu venea la serviciu, dar aceste nemultumiri au aparut dupa ce ea si-a dat demisia in aprilie 2014', a precizat Constantin Balaban, care a subliniat ca a fost schimbat din functie dupa ce a dat declaratie la DNA in acest dosar.Tot la acest termen, a fost audiata Valentina Marica, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei, ce avea in componenta si Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti.Aceasta este acuzata ca a intocmit fisele de prezenta si a semnat rapoartele de evaluare a performantelor in cazul celor doua angajate care lucrau la PSD Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.Valentina Marica sustine ca, in anul 2009, a constatat ca cele doua nu veneau la serviciu, dupa ce sefii institutiei i-au cerut fisele de prezenta si rapoartele de activitate ale tuturor angajatilor.'Am acceptat sa intocmesc acele documente, deoarece asa functiona atunci Protectia Copilului', a recunoscut Valentina Marica.Ea a precizat ca, in anul 2009, a fost sanctionata de catre conducerea Directiei, deoarece era 'ca un ghimpe' in institutie, insa a facut contestatie in instanta si a avut castig de cauza. Ulterior, Floarea Alesu i-a cerut sa demisioneze, ceea ce a si facut.Urmatorul termen al procesului a fost stabilit pentru 5 septembrie, cand va fi audiata Rodica Milos, iar fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, trebuie sa isi precizeze pozitia procesuala.Ca si la termenele precedente, Liviu Dragnea a fost asteptat la instanta de mai multi protestatari, insa liderul PSD nu a venit la proces.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.In acelasi dosar a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimisi in judecata mai multi angajati de la DGASPC Teleorman.Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, si Anisa Niculina Stoica, incadrata, din anul 2006, in functia de referent.Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.